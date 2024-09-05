Was sind sexuell übertragbare Infektionen?
Sexuell übertragbare Infektionen sind solche, die beim Geschlechtsverkehr, auch bei oralem Geschlechtsverkehr, von Person zu Person übertragen werden.
Sexuell übertragbare Infektionen können durch viele verschiedene Arten von Keimen hervorgerufen werden. Dazu gehören unter anderem Chlamydien, Gonorrhea, HIV und Syphilis.
Manche sexuell übertragbaren Infektionen können nicht nur beim Geschlechtsverkehr, sondern auch durch Küssen oder engen Körperkontakt übertragen werden.
Einige sexuell übertragbare Infektionen können sehr schwere Gesundheitsprobleme im ganzen Körper verursachen.
Das Benutzen von Kondomen kann helfen, sexuell übertragbaren Infektionen vorzubeugen.
Ausbreitungsweg von der Scheide zu den Eierstöcken
Bei Frauen können manche Organismen in die Vagina gelangen und andere Fortpflanzungsorgane infizieren. Von der Vagina aus gelangen die Erreger in den Gebärmutterhals und in die Gebärmutter und von dort aus in die Eileiter und mitunter auch in die Eierstöcke.
Ausbreitungsweg vom Penis zu den Nebenhoden
Mitunter kommt es bei Männern zur Ausbreitung von Erregern durch die Harnröhre bis in den Kanal, der Sperma von den Hoden in den Penis leitet (Vas deferens), wo sie die auf den Hoden gelegenen Nebenhoden infizieren.
Was sind die Ursachen von sexuell übertragbaren Infektionen?
Sexuell übertragbare Infektionen werden je nach Erkrankung durch winzige Viren, Bakterien oder Parasiten verursacht. Menschen, die mit einem infizierten Partner Geschlechtsverkehr haben, können eine sexuell übertragbare Infektion bekommen. Dabei kann es sich um Vaginal-, Oral- oder Analverkehr handeln. Manche sexuell übertragbaren Infektionen können aber auch auf anderem Weg übertragen werden:
Küssen oder enger Körperkontakt
Von der Mutter zum Kind bevor oder während der Geburt
Stillen
Was sind die Symptome einer sexuell übertragbaren Infektion?
Einige sexuell übertragbare Infektionen verursachen keine Symptome. Wenn Sie Symptome einer sexuell übertragbaren Infektion aufweisen, können unter Umständen folgende Symptome auftreten:
Entzündungen der Genitalien oder im Mundbereich
Ausfluss aus den entzündeten Stellen oder Ihren Genitalien
Schmerzen oder Juckreiz
Schmerzen beim Urinieren (Wasserlassen)
Erfolgt keine schnelle Behandlung, können einige sexuell übertragbare Infektionen auch schwerwiegendere Probleme verursachen:
Herz- und Gehirninfektionen
Krebs
Unfruchtbarkeit (wenn Sie nicht schwanger werden können)
Woran erkennen Ärzte eine sexuell übertragbare Infektion?
Unter Umständen wird von Ihrem Arzt eine Untersuchung Ihres Bluts, Ihres Urins oder einer Probe aus Ihrem Penis, Ihrer Vagina, Ihrem Rachen oder Ihres Rektums durchgeführt.
Bei Vorliegen einer sexuell übertragbaren Infektion werden auch Tests auf andere sexuell übertragbare Infektionen durchgeführt, da bei Personen, die an einer sexuell übertragbaren Infektion leiden, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren relativ hoch ist.
Wie kann ich einer sexuell übertragbaren Infektion vorbeugen?
Praktizieren Sie sicheren Sex.
Verwenden Sie jedes Mal Kondome, wenn Sie Geschlechtsverkehr haben. Achten Sie auf eine richtige Anwendung.
Vermeiden Sie einen regelmäßigen Wechsel Ihrer Sexpartner.
Vermeiden Sie den Geschlechtsverkehr mit Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen.
Mit der Beschneidung beim Mann (Operation zur Entfernung der Vorhaut) kann die Übertragung des HIV von Frauen auf Männer reduziert werden.
Gebrauch eines Kondoms
Impfungen vornehmen
Es gibt einige Impfstoffe, die vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen:
HPV-Impfstoff für Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 12 Jahren
Hepatitis-B-Impfstoff, der Neugeborenen verabreicht wird
Hepatitis-A-Impfstoff, der Personen ab einem Alter von einem Jahr verabreicht wird
Wie werden sexuell übertragbare Infektionen behandelt?
Die meisten sexuell übertragbaren Infektionen können mit Medikamenten behandelt werden. Manche virusbedingten sexuell übertragbaren Infektionen können nicht geheilt werden und werden Sie ein Leben lang begleiten.