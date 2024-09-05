Was sind die Symptome einer sexuell übertragbaren Infektion?

Einige sexuell übertragbare Infektionen verursachen keine Symptome. Wenn Sie Symptome einer sexuell übertragbaren Infektion aufweisen, können unter Umständen folgende Symptome auftreten:

Entzündungen der Genitalien oder im Mundbereich

Ausfluss aus den entzündeten Stellen oder Ihren Genitalien

Schmerzen oder Juckreiz

Schmerzen beim Urinieren (Wasserlassen)

Erfolgt keine schnelle Behandlung, können einige sexuell übertragbare Infektionen auch schwerwiegendere Probleme verursachen: