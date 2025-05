Windpocken werden durch das Varizella-Zoster-Virus ausgelöst.

Das Virus verbreitet sich wie folgt:

Durch die Luft über Tröpfchen, wenn eine infizierte Person hustet oder niest

Durch Berührung der bei Windpocken gebildeten Bläschen

Das Windpockenvirus bleibt in Ihrem Körper, auch nachdem Sie genesen sind. Es verbleibt in den Nervenwurzeln in der Nähe der Wirbelsäule. Manchmal wird das Virus wieder aktiv und löst einen Ausschlag (Gürtelrose) in demjenigen Hautbereich aus, der mit der infizierten Nervenwurzel verbunden ist.