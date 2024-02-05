Bei manchen Menschen, die von einer Gürtelrose betroffen waren, dauern die Schmerzen nach Abklingen des Ausschlags weiter an. Weil Windpocken und Gürtelrose vom Herpes-Zoster-Virus verursacht werden, heißen die nach einer Gürtelrose entstehenden Probleme auch Post-Zoster-Neuralgie. Neuralgie bedeutet Nervenschmerzen. Postherpetische oder Post-Zoster-Neuralgie sind also Schmerzen nach dem Auftreten einer Gürtelrose.

Normalerweise schmerzt diejenige Stelle, an der sich der Ausschlag im Rahmen der Gürtelrose befand

Warum gewisse Patienten an postherpetischer Neuralgie erkranken, ist unbekannt

Die meisten Patienten mit postherpetischer Neuralgie sind über 50 Jahre alt.

Schmerzmittel und Cremes können zur Schmerzlinderung eingesetzt werden.

Die Impfstoffe gegen Windpocken und Gürtelrose können das Entstehen von Gürtelrose und postherpetischer Neuralgie verhindern.

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie nach Abklingen der Gürtelrose weiterhin Schmerzen verspüren. Eine Behandlung hat bessere Chancen, wenn sie so rasch wie möglich aufgenommen wird.