Was ist Dengue-Fieber?
Dengue-Fieber ist eine von Stechmücken übertragene Virusinfektion. Eine schwerwiegendere Form der Erkrankung, das sogenannte hämorrhagische Dengue-Fieber, löst Blutungen aus und kann tödlich verlaufen.
Dengue-Fieber tritt vor allem in tropischen und subtropischen Regionen wie Südostasien, Mittel- und Südamerika sowie in der Karibik auf
Sie können sich mit Dengue-Fieber anstecken, wenn Sie von einer infizierten Mücke gestochen werden
Die Symptome umfassen Fieber, Kopfschmerzen und Schmerzen am ganzen Körper
Sie können mehr als einmal an Dengue-Fieber erkranken.
Wenn Sie in Gegenden reisen, in denen Dengue-Fieber verbreitet ist, sollten Sie Maßnahmen ergreifen, um Mückenstichen vorzubeugen
Was verursacht Dengue-Fieber?
Dengue-Fieber wird durch das Dengue-Virus verursacht. Das Virus ist in den meisten tropischen und subtropischen Gegenden weltweit zu finden. Am häufigsten kommt es in Südostasien und in der Karibik vor. Einige Menschen haben sich jedoch in den Südstaaten der USA und in Hawaii mit Dengue-Fieber angesteckt.
Wenn eine Mücke eine infizierte Person sticht, nimmt sie das Virus auf und überträgt es an die nächste Person, die sie sticht.
Was sind die Symptome des Dengue-Fiebers?
Während 2 bis 3 Tagen fühlen Sie sich schwach und müde und weisen Folgendes auf:
Hohes Fieber und Schüttelfrost
Starke Kopfschmerzen
Schmerzen beim Bewegen der Augen
Starke Schmerzen im Rücken, in den Beinen und in den Gelenken – die Schmerzen sind so stark, dass die Krankheit auch Knochenbrecherfieber genannt wird
Ausschlag im Gesicht
Nach diesen Symptomen kann ein Tag lang Besserung eintreten, bevor das Fieber zurückkommt und der Ausschlag erneut auftritt, diesmal auf Brustkorb, Rücken, Armen und im Gesicht.
In schwereren Fällen können sich Erkrankte mehrere Wochen lang schwach fühlen, Todesfälle infolge von Dengue-Fieber sind jedoch selten.
Was ist hämorrhagisches Dengue-Fieber?
Das hämorrhagische Dengue-Fieber ist eine viel schwerere Form von Dengue-Fieber. Davon betroffen sind vor allem Kinder unter 10 Jahren in Gebieten, in denen Dengue-Fieber häufig vorkommt.
Wer an hämorrhagischem Dengue-Fieber leidet, weist die Symptome von Dengue-Fieber sowie Folgendes auf:
Blutungen aus Nase, Mund, Rektum und Stichwunden
Bauchschmerzen
Erbrechen von Blut
Blut im Stuhl oder Urin
Violette Flecken auf der Haut von Blutungen unter der Haut
Sehr niedriger Blutdruck (Kreislaufschock)
Begeben Sie sich unverzüglich in ein Krankenhaus, wenn Sie Symptome des hämorrhagischen Dengue-Fiebers aufweisen.
Woran erkennt der Arzt Dengue-Fieber?
Der Verdacht auf Dengue-Fieber stützt sich auf Ihre Symptome und darauf, ob Sie in einer Gegend waren, in der die Infektion durch Stechmücken übertragen wird. Um sicher zu sein, führt der Arzt Bluttests durch.
Wie wird Dengue-Fieber behandelt?
Es gibt kein Medikament, mit dem das Dengue-Virus abgetötet werden kann. Ärztliche Maßnahmen:
Einnahme von Medikamenten wie Paracetamol zur Schmerzlinderung und Fiebersenkung
Intravenöse Verabreichung von Flüssigkeit (über eine Vene), insbesondere bei hämorrhagischem Dengue-Fieber
Nehmen Sie weder Aspirin noch Ibuprofen ein, da diese Mittel Blutungen auslösen oder verschlimmern können.
Während der Erkrankung werden Sie unter einem Moskitonetz isoliert, damit die Infektion nicht durch Stechmücken auf weitere Personen übertragen werden kann.
Wie kann ich dem Dengue-Fieber vorbeugen?
Ergreifen Sie Schritte zur Prävention von Mückenstichen, wenn Sie in einer Gegend leben oder eine Gegend bereisen, in der Dengue-Fieber vorkommt:
Haut mit einem Insektenschutzmittel mit DEET (Diethyltoluamid) einsprühen
Moskitonetze verwenden
Langärmelige Hemden und lange Hosen tragen
Fliegengitter in Fenster einsetzen und etwaige Löcher reparieren
Stehendes Wasser, in dem sich Mücken vermehren können, aus Wohngegenden entfernen
In den Vereinigten Staaten ist ein Dengue-Impfstoff für die Anwendung bei Kindern zugelassen, die:
zwischen 9 und 16 Jahre alt sind
vorher das Dengue-Fieber hatten und
in einem Gebiet leben, in dem Dengue-Fieber endemisch ist (häufig oder kontinuierlich auftritt)
In den Vereinigten Staaten umfassen endemische Gebiete einige Territorien und frei assoziierte Staaten wie Puerto Rico. Der Impfstoff ist nicht für Reisende zugelassen, die zu Besuch sind, aber nicht in einem Gebiet leben, in dem Dengue-Fieber verbreitet ist. Der Impfstoff ist auch in Mexiko, Brasilien, Thailand und einigen anderen Ländern verfügbar.
Ein weiterer Dengue-Impfstoff wird in den Vereinigten Staaten untersucht und ist bereits in Indonesien, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich zugelassen. Dieser Impfstoff kann sowohl bei Personen angewendet werden, die zuvor noch keine Dengue-Infektionen hatten, als auch bei Personen, die bereits infiziert sind. Verschiedene andere Dengue-Schutzimpfungen sind derzeit in der Prüfung.