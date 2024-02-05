Dengue-Fieber wird durch das Dengue-Virus verursacht. Das Virus ist in den meisten tropischen und subtropischen Gegenden weltweit zu finden. Am häufigsten kommt es in Südostasien und in der Karibik vor. Einige Menschen haben sich jedoch in den Südstaaten der USA und in Hawaii mit Dengue-Fieber angesteckt.

Wenn eine Mücke eine infizierte Person sticht, nimmt sie das Virus auf und überträgt es an die nächste Person, die sie sticht.