Was sind geschwollene Lymphknoten?

Lymphknoten sind Teil des Lymphsystems, das bei der Bekämpfung von Infektionen und Krebs hilft. Lymphknoten sind erbsengroße Sammelpunkte, die Keime und Zellen aus der Lymphflüssigkeit filtern. Sie sind im gesamten Körper verteilt; viele der Lymphknoten kommen jedoch dicht gehäuft am Hals, unter den Armen und in der Leistengegend vor. Sie schwellen an, wenn im Körper eine Infektion oder Krebserkrankung vorliegt.

Die Ursache der Schwellung ist in der Regel eine Infektion der umliegenden Haut oder des umliegenden Gewebes oder ein harmloses Virus, das von selbst wieder verschwindet.

Manchmal ist die Ursache eine schwerwiegendere Infektion oder eine Krebserkrankung.

Geschwollene Lymphknoten können schmerzhaft oder schmerzlos sein.

Manchmal führt der Arzt Untersuchungen durch, um festzustellen, ob bestimmte Infektionen oder Krebserkrankungen vorliegen.

Wenn die Schwellung in den Lymphknoten nach 3 oder 4 Wochen nicht abklingt, kann eine Biopsie (Entnahme eines Teils des Gewebes zur Untersuchung unter dem Mikroskop) durchgeführt werden.

Geschwollene Lymphknoten werden als „geschwollene Drüsen“ bezeichnet, auch wenn sie in der Regel keine Drüsen sind.