Akute Perikarditis

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Juni 2023
Was ist eine akute Perikarditis?

Eine Perikarditis ist eine Entzündung des Herzbeutels (Perikards).  

Der Herzbeutel besteht aus zwei dünnen Schichten. Zwischen den zwei Schichten befindet sich etwas Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass diese nicht aneinander reiben.

Eine akute Perikarditis ist eine plötzliche, schmerzhafte Entzündung des Herzbeutels. Normalerweise führt sie dazu, dass sich Flüssigkeit zwischen den Schichten des Herzbeutels ansammelt.

  • Eine akute Perikarditis wird durch Infektionen, einen Herzinfarkt und andere gesundheitliche Probleme, wie Lupus und Krebs, verursacht.

  • Es kann zwar zu Fieber und stechenden Brustschmerzen kommen, aber manche Betroffene leiden an keinen Symptomen.

  • Um eine akute Herzbeutelentzündung festzustellen, führen Ärzte eine Echokardiographie durch.

  • Zur Behandlung erhalten Betroffene Medikamente zur Linderung der Schmerzen und der Schwellung. Möglicherweise ist auch ein Krankenhausaufenthalt notwendig.

Was verursacht eine akute Perikarditis?

Zu den Ursachen für eine akute Perikarditis zählt Folgendes:

Was sind die Symptome einer akuten Perikarditis?

Zu den Symptomen für eine akute Perikarditis zählt Folgendes:

  • Fieber

  • Stechende Brustschmerzen

Die Schmerzen können in die linke Schulter und den Arm ausstrahlen und beim Hinlegen, Schlucken von Nahrung, Husten oder tiefen Atmen schlimmer werden.

Woran erkennen Ärzte eine akute Perikarditis?

Um eine akute Perikarditis festzustellen, führen Ärzte eine Untersuchung durch, um sich das Herz anzuhören, und sie führen Folgendes durch:

Es können Blutuntersuchungen durchgeführt werden und es kann eine Probe der Flüssigkeit oder des Gewebes im Herzbeutel entnommen werden, um die Ursache der Herzbeutelentzündung festzustellen.

Wie wird eine akute Perikarditis behandelt?

Die Ursache der akuten Perikarditis wird behandelt. Zudem erhalten Betroffene Medikamente zur Linderung der Schmerzen und der Schwellung, wie z. B.:

  • Entzündungshemmende Medikamente wie Aspirin

  • Opioid, wie Morphin, bei starken Schmerzen

  • Kortikosteroid zur Linderung der Schwellung

Wenn Medikamente nicht helfen oder sich viel Flüssigkeit angesammelt hat, können Ärzte:

  • einen Krankenhausaufenthalt anordnen, um den Fortschritt bei den Betroffenen zu überwachen,

  • die Flüssigkeit mithilfe einer Nadel und eines kleinen Katheters aus dem Herzbeutel entfernen (Perikardpunktion),

  • eine Operation durchführen, um die Flüssigkeit aus dem Herzbeutel abzulassen.

