Was ist eine akute Perikarditis?

Eine Perikarditis ist eine Entzündung des Herzbeutels (Perikards).

Der Herzbeutel besteht aus zwei dünnen Schichten. Zwischen den zwei Schichten befindet sich etwas Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass diese nicht aneinander reiben.

Eine akute Perikarditis ist eine plötzliche, schmerzhafte Entzündung des Herzbeutels. Normalerweise führt sie dazu, dass sich Flüssigkeit zwischen den Schichten des Herzbeutels ansammelt.

Eine akute Perikarditis wird durch Infektionen, einen Herzinfarkt und andere gesundheitliche Probleme, wie Lupus und Krebs, verursacht.

Es kann zwar zu Fieber und stechenden Brustschmerzen kommen, aber manche Betroffene leiden an keinen Symptomen.

Um eine akute Herzbeutelentzündung festzustellen, führen Ärzte eine Echokardiographie durch.

Zur Behandlung erhalten Betroffene Medikamente zur Linderung der Schmerzen und der Schwellung. Möglicherweise ist auch ein Krankenhausaufenthalt notwendig.