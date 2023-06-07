Was ist eine akute Perikarditis?
Eine Perikarditis ist eine Entzündung des Herzbeutels (Perikards).
Der Herzbeutel besteht aus zwei dünnen Schichten. Zwischen den zwei Schichten befindet sich etwas Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass diese nicht aneinander reiben.
Eine akute Perikarditis ist eine plötzliche, schmerzhafte Entzündung des Herzbeutels. Normalerweise führt sie dazu, dass sich Flüssigkeit zwischen den Schichten des Herzbeutels ansammelt.
Eine akute Perikarditis wird durch Infektionen, einen Herzinfarkt und andere gesundheitliche Probleme, wie Lupus und Krebs, verursacht.
Es kann zwar zu Fieber und stechenden Brustschmerzen kommen, aber manche Betroffene leiden an keinen Symptomen.
Um eine akute Herzbeutelentzündung festzustellen, führen Ärzte eine Echokardiographie durch.
Zur Behandlung erhalten Betroffene Medikamente zur Linderung der Schmerzen und der Schwellung. Möglicherweise ist auch ein Krankenhausaufenthalt notwendig.
Was verursacht eine akute Perikarditis?
Zu den Ursachen für eine akute Perikarditis zählt Folgendes:
Infektionen, wie Vireninfektion, Bakterieninfektion, AIDS und Tuberkulose
Herzoperation
Andere gesundheitliche Probleme, wie z. B. Lupus, rheumatoide Arthritis und rheumatisches Fieber
Krebs, wie Brust- oder Lungenkrebs
Strahlentherapie (eine Art der Krebsbehandlung, die zwecks Reduzierung des Tumors und Beseitigung der Krebszellen viel Energie [Strahlung] anwendet)
Bestimmte Medikamente, wie z. B. Blutverdünner, Antibiotika und Anfallmedikamente
Was sind die Symptome einer akuten Perikarditis?
Zu den Symptomen für eine akute Perikarditis zählt Folgendes:
Fieber
Stechende Brustschmerzen
Die Schmerzen können in die linke Schulter und den Arm ausstrahlen und beim Hinlegen, Schlucken von Nahrung, Husten oder tiefen Atmen schlimmer werden.
Woran erkennen Ärzte eine akute Perikarditis?
Um eine akute Perikarditis festzustellen, führen Ärzte eine Untersuchung durch, um sich das Herz anzuhören, und sie führen Folgendes durch:
Die EKG (Elektrokardiographie) ist ein Test, mit dem die elektrische Aktivität des Herzens gemessen wird.
Echokardiografie – Ultraschalluntersuchung des Herzens
Es können Blutuntersuchungen durchgeführt werden und es kann eine Probe der Flüssigkeit oder des Gewebes im Herzbeutel entnommen werden, um die Ursache der Herzbeutelentzündung festzustellen.
Wie wird eine akute Perikarditis behandelt?
Die Ursache der akuten Perikarditis wird behandelt. Zudem erhalten Betroffene Medikamente zur Linderung der Schmerzen und der Schwellung, wie z. B.:
Entzündungshemmende Medikamente wie Aspirin
Opioid, wie Morphin, bei starken Schmerzen
Kortikosteroid zur Linderung der Schwellung
Wenn Medikamente nicht helfen oder sich viel Flüssigkeit angesammelt hat, können Ärzte:
einen Krankenhausaufenthalt anordnen, um den Fortschritt bei den Betroffenen zu überwachen,
die Flüssigkeit mithilfe einer Nadel und eines kleinen Katheters aus dem Herzbeutel entfernen (Perikardpunktion),
eine Operation durchführen, um die Flüssigkeit aus dem Herzbeutel abzulassen.