Was läuft beim Hören ab?

Ihre Ohren nehmen Schallwellen auf und wandeln sie in Nervensignale um, die in Ihr Gehirn übermittelt werden. Das Gehirn interpretiert die Signale als Laute, wie etwa Stimmen oder Musik.

Schallwellen gelangen in Ihre Ohren und wandern durch den Gehörgang ins Trommelfell.

Die Schallwellen bringen das Trommelfell zum Schwingen.

Diese Vibrationen des Trommelfells gelangen dann zu den drei kleinen Knochen des Mittelohres.

Der dritte kleine Knochen bringt einen Teil des Innenohres zum Schwingen, der als ovales Fenster bezeichnet wird.

Die Schwingungen des ovalen Fensters gelangen zur Hörschnecke (Cochlea), welche die Vibrationen in Nervensignale umwandelt.

Die Nervensignale von der Hörschnecke werden über den Hörnerv zum Gehirn transportiert.

Die Hörschnecke ist ein spiralförmiges Organ, das mit Flüssigkeit gefüllt ist. In der Hörschnecke befinden sich Tausende von mikroskopisch kleinen Haaren, die Zilien genannt werden und als Reaktion auf Schallwellen zu vibrieren beginnen. Unterschiedliche Zilien reagieren auf unterschiedliche Schallfrequenzen. Manche reagieren auf tiefe Geräusche wie Trommeln. Andere reagieren auf hohe Geräusche wie Klingeln. Wieder andere auf etwas dazwischen. Ihr Gehirn stellt fest, welche Zilien ihm Signale senden, und erkennt so die Höhe des Tons, der in Ihre Ohren eingedrungen ist.