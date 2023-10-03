Welche Komplikationen treten mit einer Gastroenteritis auf?

Die Hauptkomplikation ist eine:

Dehydratation

Dehydratation, wenn sich zu wenig Flüssigkeit oder Wasser im Körper befindet. Das kann gefährlich sein. Babys sind anfälliger für eine Dehydratation, weil sie kleiner sind.

Wenn Ihr Baby dehydriert ist, muss es unter folgenden Umständen sofort zum Arzt:

Es hat einen eingesunkenen weichen Bereich oben auf dem Kopf (alle Babys haben dort einen weichen Bereich, aber er darf nicht eingesunken sein).

Es hat eingesunkene Augen.

Es hat einen trockenen Mund.

Es weint keine Tränen, wenn es schreit.

Es lässt nicht viel Wasser.

Es wirkt lethargisch und schwach.

Wenn Ihr Kind dehydriert ist, muss es unter folgenden Umständen sofort zum Arzt: