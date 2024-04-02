Was sind die Symptome einer Neurofibromatose?

Was sind die Symptome einer Neurofibromatose?

Die Symptome hängen davon ab, wo Neurofibrome entstehen.

Hautsymptome:

Hautflecken, die wie große Sommersprossen aussehen und die Farbe von Milchkaffee haben („Café-au-lait“-Punkte)

Kleine Knötchen oder Pickel auf der Haut (einige Betroffene haben nur wenige, andere wiederum Tausende)

Nerven- und Rückenmarkssymptome:

Kribbeln

Schmerzen

Muskelschwäche

Nervensymptome können auftreten, wenn die Wucherungen in den Armen oder Beinen auf Nerven drücken.

Hirnsymptome:

Blindheit

Schwindel

Schwäche

Ruckartige und unsichere Bewegungen

Hörverlust

Klingeln in den Ohren

Kopfschmerzen

Selten verursachen die Wucherungen strukturelle Probleme im Schädel und Rückgrat sowie an den Rippen, Arm- und Beinknochen. Ist der Knochen um die Augen betroffen, kann dies zu hervorstehenden Augen führen.