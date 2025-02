Eine genetische Störung ist ein Krankheit, die durch ein Problem mit Ihren Genen oder Chromosomen verursacht wird.

Bei Ihrer Zeugung wurde eine Eizelle Ihrer Mutter und einem Spermium von Ihrem Vater in einer Zelle kombiniert. Diese Zelle spaltete sich dann in 2 Zellen auf. Dann spalteten sich diese 2 in 4 Zellen auf, die 4 wurden zu 8 Zellen und immer so weiter, bis ein Baby aus vielen Milliarden von Zellen entstanden war.

Jedes Mal, wenn sich Zellen aufspalteten, mussten sie genaue Kopien von Ihren Chromosomen mit all ihren Tausenden von Genen machen. In der Regel gelingt dies auch, aber manchmal passiert doch ein Fehler. Dieser Fehler kann sein:

Eine Mutation

Eine Chromosomenanomalie

Eine Mutation ist ein Fehler in der Kopie von einem einzelnen Gen. Eine Mutation in den Spermazellen, wenn Sie ein Mann sind (oder Eizellen, wenn Sie eine Frau sind) kann auf Ihre Kinder übertragen werden. Eine Mutation in einem anderen Zelltyp kann Ihnen Probleme bereiten, diese Mutation wird aber nicht an Ihre Kinder weitergegeben. Mutationen können:

Schädlich sein: Viele Mutationen verursachen Probleme.

Hilfreich sein: In seltenen Fällen sorgt eine Mutation dafür, dass Sie weniger gefährdet für eine bestimmte Infektion sind

Weder schädlich noch hilfreich sein: Die meisten Menschen haben mindestens 100 mutierte Gene, die sie aber nicht zu stören scheinen

Sowohl schädlich als hilfreich sein: Zum Beispiel schützt die Mutation, die zur Sichelzellenanämie führt, gleichzeitig gegen Malaria

Eine Chromosomenanomalie ist ein Fehler beim Kopieren eines gesamten Chromosoms oder eines großen Teils davon. Das Ergebnis kann sein:

Es gibt eine zusätzliche Kopie des Chromosoms.

Teil eines Chromosoms ist mit einem anderen verklebt.

Teil eines Chromosoms fehlt.

Teil eines Chromosoms wurde zu oft kopiert.

Chromosomenanomalien sind fast immer schädlich. Von einer Fehlgeburt spricht man, wenn Sie Ihr Baby vor der 20. Schwangerschaftswoche verlieren. Eine häufige Chromosomenanomalie, die nicht tödlich verläuft, ist das Down-Syndrom.