Was ist eine bronchopulmonale Dysplasie (BPD)?
Eine bronchopulmonale Dysplasie (BPD) ist eine langfristige Lungenschädigung, die bei manchen Babys auftritt, die mit schweren Atemproblemen geboren werden.
BPD tritt normalerweise bei Babys auf, die an einem Beatmungsgerät hingen oder bereits zu Beginn ihres Lebens längere Zeit eine Sauerstoffzufuhr benötigten.
BPD tritt am häufigsten bei sehr frühgeborenen Babys auf.
Aufgrund des durch BPD entstehenden Lungenschadens benötigt das Baby zusätzlichen Sauerstoff.
Die meisten Babys erholen sich nach einigen Monaten wieder, aber schwere Fälle können tödlich enden.
BPD kann das Wachstum und die Entwicklung Ihres Kindes verlangsamen und das Risiko für Asthma oder Lungenentzündung erhöhen.
Was sind die Ursachen einer BPD?
Wenn Ihr Baby Atemprobleme hat, können ein Beatmungsgerät und zusätzlicher Sauerstoff lebensrettend sein. Aber das Beatmungsgerät und der Sauerstoff können die Lunge Ihres Babys schädigen, wenn diese über einen längeren Zeitraum angewendet werden.
Ein Lungenschaden entsteht eher, wenn Ihr Baby:
noch sehr unreif war
an schweren Lungenproblemen wie dem Atemnotsyndrom leidet
eine schwere Infektion im Mutterleib oder direkt nach der Geburt hatte
Welche Symptome zeigt eine BPD?
Babys zeigen folgende Symptome:
Schnelle Atmung
Offensichtliches Ringen nach Atem
Bläuliche Haut, was durch einen niedrigen Sauerstoffgehalt verursacht wird
Wie können Ärzte feststellen, ob mein Baby BPD hat?
Ärzte vermuten eine BPD, wenn Ihr Baby:
zu früh geboren und längere Zeit künstlich beatmet wurde
weiterhin Sauerstoff benötigt oder künstlich beatmet werden muss, nachdem sich das eigentliche Lungenproblem gebessert hat
Um sicherzugehen, führen Ärzte unterschiedliche Verfahren durch:
Röntgenaufnahme des Brustkorbs
Wie wird eine BPD behandelt?
Ärzte behandeln eine BPD wie folgt:
Ihr Baby erhält Sauerstoff über einen dünnen Schlauch, der in die Nase eingeführt wird.
Ihrem Baby wird mehr Muttermilch oder Säuglingsnahrung als normal verordnet, damit die Lunge Ihres Babys wachsen kann.
Medikamente werden verabreicht, damit Ihr Baby Wasser lassen (urinieren) kann, um überschüssige Flüssigkeit aus der Lunge zu leiten.
Wenn Ihr Baby aus dem Krankenhaus entlassen wird, geben Ärzte Ihnen folgende Anweisungen mit:
Das Baby muss von Zigarettenrauch ferngehalten werden.
Das Baby muss Medikamente und den Grippeimpfstoff zur Vorbeugung von Lungeninfektionen erhalten.
Die meisten Babys erholen sich nach einigen Monaten wieder, Ihr Kind kann jedoch später im Leben an Asthma oder Lungenentzündung erkranken.