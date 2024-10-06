Was ist eine bronchopulmonale Dysplasie (BPD)?

Was ist eine bronchopulmonale Dysplasie (BPD)?

Eine bronchopulmonale Dysplasie (BPD) ist eine langfristige Lungenschädigung, die bei manchen Babys auftritt, die mit schweren Atemproblemen geboren werden.

BPD tritt normalerweise bei Babys auf, die an einem Beatmungsgerät hingen oder bereits zu Beginn ihres Lebens längere Zeit eine Sauerstoffzufuhr benötigten.