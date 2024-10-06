Bis zur Geburt ist die Lunge Ihres Babys verschlossen. Direkt nach der Geburt atmet Ihr Baby tief in die Lunge ein und füllt diese mit Luft. Das Innere der Lunge ist mit einer Substanz beschichtet, die das Öffnen der Lunge unterstützt. Diese Substanz wird Surfactant genannt.

Babys, die zu früh geboren werden (Frühgeborene) haben noch nicht ausreichend Surfactant gebildet. Ihre Lunge öffnet sich nur schwer und das Baby kann Atembeschwerden haben.

Ein Atemnotsyndrom tritt in der Regel in folgenden Situationen auf:

Babys, die über einen Monat zu früh geboren wurden

Je früher Ihr Baby geboren wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es das Atemnotsyndrom bekommt. Zu den weiteren Risikofaktoren zählen: