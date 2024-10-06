Was ist ein Atemnotsyndrom bei Neugeborenen?
„Respiration“ hat mit Atmung zu tun. Das Atemnotsyndrom ist eine Form von Atembeschwerden, die bei Neugeborenen auftreten können.
Das Atemnotsyndrom tritt auf, wenn die Lunge Ihres Babys steif ist und nicht lange offen genug bleiben kann, um die Luft in der Lunge zu behalten.
Das geschieht, wenn die Lungen Ihres Babys nicht genügend Surfactant bilden, eine Substanz, die die Lunge dabei unterstützt, offen zu bleiben.
Am häufigsten sind Frühgeborene betroffen.
Wenn Ihr Baby zu früh zur Welt kommen wird, verschreibt Ihnen der Arzt ein Medikament, das die Lungen des Babys zur Bildung von Surfactant anregt.
Nach der Geburt flößen Ärzte Medikamente in die Luftröhre Ihres Babys ein und verabreichen ihm Sauerstoff.
Wodurch wird ein Atemnotsyndrom verursacht?
Bis zur Geburt ist die Lunge Ihres Babys verschlossen. Direkt nach der Geburt atmet Ihr Baby tief in die Lunge ein und füllt diese mit Luft. Das Innere der Lunge ist mit einer Substanz beschichtet, die das Öffnen der Lunge unterstützt. Diese Substanz wird Surfactant genannt.
Babys, die zu früh geboren werden (Frühgeborene) haben noch nicht ausreichend Surfactant gebildet. Ihre Lunge öffnet sich nur schwer und das Baby kann Atembeschwerden haben.
Ein Atemnotsyndrom tritt in der Regel in folgenden Situationen auf:
Babys, die über einen Monat zu früh geboren wurden
Je früher Ihr Baby geboren wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es das Atemnotsyndrom bekommt. Zu den weiteren Risikofaktoren zählen:
Mehrlingsschwangerschaft, wie Zwillinge, Drillinge oder Vierlinge
Welche Symptome zeigen sich beim Atemnotsyndrom?
Die Symptome beginnen direkt nach der Geburt oder innerhalb weniger Stunden danach. Babys zeigen folgende Symptome:
Rasender Atem
Offensichtliches Ringen nach Atem
Ihre Nasenflügel weiten sich beim Atmen.
Grunzlaute beim Ausatmen
Bläuliche Haut, was durch einen niedrigen Sauerstoffgehalt verursacht wird
Ohne Behandlung wird sich die Atmung Ihres Babys verschlechtern. Der Sauerstoffmangel kann Hirnschäden oder andere Probleme verursachen.
Woher wissen Ärzte, dass mein Baby an einem Atemnotsyndrom leidet?
Ärzte vermuten ein Atemnotsyndrom aufgrund der Symptome, die Ihr Baby zeigt. Um sicherzugehen, nimmt der Arzt folgende Untersuchungen vor:
Er kontrolliert den Sauerstoffgehalt Ihres Babys.
Er nimmt eine Röntgenuntersuchung der Brust vor.
Wie wird ein Atemnotsyndrom behandelt?
Ärzte behandeln ein Atemnotsyndrom bei Neugeborenen wie folgt:
Ihrem Baby wird zusätzlicher Sauerstoff durch Nasenschläuche oder eine Kunststoffhaube verabreicht.
Es wird ein Gerät zur Unterstützung der Atmung des Babys eingesetzt, wenn es zu schweren Problemen kommt.
Es wird künstliches Surfactant durch einen Schlauch verabreicht, der in die Luftröhre des Babys eingeführt wird.
Wenn es wahrscheinlich ist, dass Sie eine Frühgeburt haben, erhalten Sie eine Spritze mit Kortikosteroiden. Dieses Medikament unterstützt die Lungen des Babys dabei, Surfactant herzustellen und ein Atemnotsyndrom zu verhindern.
Wenn Ihr Baby sehr früh geboren wurde, kann der Arzt Ihrem Baby Surfactant verabreichen, bevor die Atemnot einsetzt.