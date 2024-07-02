Was sind die Symptome eines Wilms-Tumors?

Was sind die Symptome eines Wilms-Tumors?

Das erste Symptom des Wilms-Tumors ist in der Regel:

Ein schmerzloser Knoten im Bauch des Kindes

Weitere Symptome:

Ein geschwollener Bauch (manchmal bemerken Eltern, dass ein kleines Kind plötzlich eine größere Windel benötigt)

Bauchschmerzen, Fieber, Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden und Erbrechen

Blut im Urin

Bluthochdruck

Wenn sich der Krebs auf die Lunge ausbreitet, kann dies zu Husten und Kurzatmigkeit führen.