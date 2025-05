Wenn ein Arzt ein Retinoblastom vermutet, wird er:

Eine spezielle Augenuntersuchung durchführen, während Ihr Kind unter Vollnarkose schläft

Ultraschall, CT(Computertomografie)-Scan oder MRT (Magnetresonanztomografie), um die Netzhaut zu untersuchen

Wenn Ihr Kind ein Retinoblastom hat, werden weitere Tests durchgeführt, um festzustellen, ob sich der Krebs ausgebreitet hat, einschließlich:

Knochenszintigraphie

Eine Knochenmarkprobe (Knochenmarkbiopsie) zur Untersuchung auf Krebs entnehmen

Manchmal eine Spinalpunktion

Der Arzt wird auch Gentests durchführen, um festzustellen, ob das Retinoblastom Ihres Kindes die Art ist, die in einer Familie weitervererbt werden kann. In diesem Fall werden auch Mitglieder der Familie des Kindes getestet. Geschwister mit einem Risiko für Retinoblastome sollten alle 4 Monate von Geburt an bis zum 4. Lebensjahr untersucht werden. Die Augen der Eltern sollten ebenfalls untersucht werden, da das gleiche Gen gutartige Tumoren in einer erwachsenen Netzhaut verursachen kann.