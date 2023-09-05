Schielen wird durch Folgendes verursacht:

Verschwommenes Sehen (Weitsichtigkeit)

Ungleichmäßiger Zug der Muskeln, mit denen die Stellung der Augen gesteuert wird, sodass diese in verschiedene Richtungen gedreht werden

Lähmung oder Schwäche eines Nervs, der die Bewegung der Augen kontrolliert

Angeborene Fehlbildung der Augen

In seltenen Fällen wird Schielen entweder durch eine Form von Augenkrebs verursacht, der meist bei kleinen Kindern (Retinoblastom) auftritt, oder durch eine Augenverletzung.

Kinder tragen ein höheres Risiko für Schielen, wenn sie: