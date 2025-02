Die Intensität der Schmerzen während der Wehen variiert. Manche Frauen benötigen während einer Geburt stärkere Schmerzmittel als andere. Wenn Sie während der Schwangerschaft einen Geburtskurs besucht haben und Ihnen eine Bezugsperson bei der Entbindung hilft, fühlen Sie sich möglicherweise wohler und benötigen auch weniger Schmerzmittel.

Während der Schwangerschaft sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme darüber, welche Art von Schmerzlinderung Sie haben möchten. Mögliche Schmerzmittel während der Geburt:

Intravenös verabreichte opioide Schmerzmittel wie Morphin oder Fentanyl machen die Geburt angenehmer für Sie, können aber dazu führen, dass Ihr Baby zu langsam atmet, wenn Ihnen das Medikament zu kurz vor der Entbindung verabreicht wird

Bei einer Epiduralanästhesie wird Ihnen ein Betäubungsmittel (Lokalanästhetikum) oder Schmerzmittel in den unteren Rücken gespritzt, um die Nerven um das Rückenmark herum zu betäuben

Bei einer Leitungsanästhesie wird Ihnen ein Betäubungsmittel in die Scheide injiziert, um die Weiterleitung von Schmerzsignalen durch große Nerven zu blockieren

Als Lokalanästhesie werden Betäubungsmittel kurz vor dem Austritt des Kindes an der Außenseite der Scheide injiziert.

Bei einer natürlichen Geburt werden Entspannungs- und Atemtechniken anstelle von Medikamenten eingesetzt, um die Geburtsschmerzen unter Kontrolle zu halten und den Bedarf an Schmerzmitteln zu senken. Manche Frauen, die eine natürliche Geburt durchführen, wenden gar keine Schmerzmittel an. Zur Vorbereitung nehmen Sie und eine Bezugsperson in der Regel über mehrere Wochen an einem Geburtskurs teil, um zu lernen, wie Sie während der Geburt atmen und sich entspannen können.