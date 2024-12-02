Ihr Geburtstermin ist das Datum, an dem Ihr Baby erwartungsgemäß geboren wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ihren Geburtstermin zu ermitteln:

Ab dem Tag der letzten Menstruationsperiode

Mittels Ultraschall

Ihr Geburtstermin ist 40 Wochen nach dem ersten Tag Ihrer letzten Periode. Sie sind in der ersten Woche noch gar nicht schwanger, denn die 40 Wochen beruhen darauf, wann Sie Ihre letzte Periode hatten, und nicht, wann ein Spermium in die Eizelle eingedrungen ist und diese „befruchtet“ hat. In der Regel beginnt die Schwangerschaft zum Ende der zweiten oder zu Beginn der dritten Woche, je nachdem, wann der Eisprung stattgefunden hat.

Es ist schwierig, 40 Wochen zu zählen. Gehen Sie daher wie folgt vor:

Nehmen Sie den ersten Tag Ihrer letzten Periode – beispielsweise den 7. April

Gehen Sie 3 Monate zurück – das ist der 7. Januar

Zählen Sie 7 Tage dazu – das ist der 14. Januar

Gehen Sie ein Jahr vor – Ihr Geburtstermin ist der 14. Januar im nächsten Jahr

Eine Ultraschalluntersuchung kann Aufschluss darüber geben, wie weit Ihre Schwangerschaft fortgeschritten ist. Die Größe und andere Merkmale des Fötus werden mittels Ultraschall gemessen. Daran kann der Arzt erkennen, seit wie vielen Wochen Ihr Fötus sich entwickelt. Damit wird auch der Geburtstermin festgestellt.

Babys kommen selten genau am errechneten Geburtstermin zur Welt, aber meistens nahe daran. Es ist normal, wenn ein Baby zwischen 3 Wochen vor und 2 Wochen nach dem errechneten Geburtstermin geboren wird. Babys, die mehr als 3 Wochen vor dem Geburtstermin zur Welt kommen, gelten als Frühgeburten.