Eine Schwangerschaft beginnt mit der Befruchtung (wenn eine Spermie in eine Eizelle eindringt) und endet mit der Entbindung (wenn das Kind geboren wird). Die Schwangerschaft dauert etwa 9 Monate.
Woran erkenne ich, dass ich schwanger bin?
Sie können eine Schwangerschaft vermuten, wenn Folgendes vorliegt:
Ihre Periode ist seit einer Woche oder länger überfällig.
Symptome einer Schwangerschaft umfassen Folgendes:
Geschwollene, empfindliche Brüste
Übelkeit und Erbrechen
Häufigerer Harndrang
Gefühl von Schwäche und Müdigkeit
Verminderter oder gesteigerter Appetit
Um herauszufinden, ob Sie schwanger sind, machen Sie am besten einen Schwangerschaftstest. Test-Kits sind in einer Drogerie ohne Rezept erhältlich. Sie können sich aber auch in einer Arztpraxis oder Klinik testen lassen.
Schwangerschaftstests zu Hause
Ein Schwangerschaftstest zu Hause wird mit Urin durchgeführt, der auf das Hormon hCG untersucht wird. Ihr Körper produziert viel hCG, wenn Sie schwanger sind. Schwangerschaftstests zu Hause sind sehr genau.
Wenn Sie gemäß einem Schwangerschaftstest zu Hause nicht schwanger sind, aber dennoch eine Schwangerschaft vermuten:
Einige Tage warten und einen weiteren Schwangerschaftstest zu Hause durchführen
Schwangerschaftstests beim Arzt
Der Arzt führt in der Regel den gleichen Urin-Schwangerschaftstest durch, den Sie zu Hause durchführen. Manchmal untersucht er jedoch Ihr Blut auf hCG. Der Bluttest ist noch genauer als der Urintest. Mit dem Bluttest kann erkannt werden, ob Sie schwanger sind, noch bevor Sie Ihre Periode versäumen.
Manchmal führen Ärzte einen Test durch, um die genaue Menge an hCG in Ihrem Blut zu messen. Zu Beginn einer Schwangerschaft verdoppelt sich Ihr hCG-Spiegel normalerweise alle zwei Tage. Wenn Ihre hCG-Werte über mehrere nicht aufeinander folgende Tage kontrolliert werden, kann der Arzt sagen, ob sich Ihre Schwangerschaft normal entwickelt.
Wann wird mein Baby geboren?
Ihr Geburtstermin ist das Datum, an dem Ihr Baby erwartungsgemäß geboren wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ihren Geburtstermin zu ermitteln:
Ab dem Tag der letzten Menstruationsperiode
Mittels Ultraschall
Ihr Geburtstermin ist 40 Wochen nach dem ersten Tag Ihrer letzten Periode. Sie sind in der ersten Woche noch gar nicht schwanger, denn die 40 Wochen beruhen darauf, wann Sie Ihre letzte Periode hatten, und nicht, wann ein Spermium in die Eizelle eingedrungen ist und diese „befruchtet“ hat. In der Regel beginnt die Schwangerschaft zum Ende der zweiten oder zu Beginn der dritten Woche, je nachdem, wann der Eisprung stattgefunden hat.
Es ist schwierig, 40 Wochen zu zählen. Gehen Sie daher wie folgt vor:
Nehmen Sie den ersten Tag Ihrer letzten Periode – beispielsweise den 7. April
Gehen Sie 3 Monate zurück – das ist der 7. Januar
Zählen Sie 7 Tage dazu – das ist der 14. Januar
Gehen Sie ein Jahr vor – Ihr Geburtstermin ist der 14. Januar im nächsten Jahr
Eine Ultraschalluntersuchung kann Aufschluss darüber geben, wie weit Ihre Schwangerschaft fortgeschritten ist. Die Größe und andere Merkmale des Fötus werden mittels Ultraschall gemessen. Daran kann der Arzt erkennen, seit wie vielen Wochen Ihr Fötus sich entwickelt. Damit wird auch der Geburtstermin festgestellt.
Babys kommen selten genau am errechneten Geburtstermin zur Welt, aber meistens nahe daran. Es ist normal, wenn ein Baby zwischen 3 Wochen vor und 2 Wochen nach dem errechneten Geburtstermin geboren wird. Babys, die mehr als 3 Wochen vor dem Geburtstermin zur Welt kommen, gelten als Frühgeburten.
Wie weit ist meine Schwangerschaft fortgeschritten?
Es ist wichtig, zu wissen, wie weit Sie sich in Ihrer Schwangerschaft befinden. Ärzte suchen zu bestimmten Zeitpunkten einer Schwangerschaft nach verschiedenen Problemen und nehmen verschiedene Dinge vor. In der Regel werden die Angaben, wie weit Sie fortgeschritten sind, wie folgt gemacht:
In Wochen
In Trimena (Schwangerschaftsdrittel)
Wie Ihr Geburtstermin, werden die 40 Schwangerschaftswochen ab dem ersten Tag Ihrer letzten Periode berechnet. Daher kann Ihr Arzt zum Beispiel sagen: „Sie sind 20 Wochen schwanger.“
Die Ärzte teilen die 40 Schwangerschaftswochen zudem in drei sogenannte Trimester (oder Trimenon) ein („tri“ bedeutet 3).
Erstes Drittel oder Trimenon: bis 12. Woche
Zweites Drittel oder Trimenon: 13. bis 24. Woche
Drittes Drittel oder Trimenon: 25. Woche bis zur Entbindung