Das Blut ist der Lieferdienst im Körper. Das Blut:

Transportiert Sauerstoff, Wasser und Nährstoffe in alle Gewebe des Körpers

Sammelt Abfallprodukte aus dem Gewebe ein und transportiert sie zur Entsorgung ab.

Transportiert Zellen und Proteine, die den Körper bei der Verteidigung gegen fremde Substanzen unterstützen, an die benötigten Stellen.

Alle Zellen benötigen Sauerstoff und Wasser zum Leben. Menschliche Zellen benötigen auch Nährstoffe wie Zucker, Proteine und Fette. Das Blut nimmt Sauerstoff in der Lunge sowie Wasser und Nährstoffe aus dem Magen und Darm auf.

Menschliche Zellen produzieren Abfallprodukte, wenn sie Nährstoffe verarbeiten. Sauerstoff und Nährstoffe verwandeln sich in Kohlendioxid und chemische Abfallprodukte, die zum Teil zu Urin verarbeitet werden. Das Blut transportiert Kohlendioxid in die Lunge, wo es ausgeatmet wird. Abfallprodukte werden zu den Nierent transportiert, wo sie aus dem Blut und Urin gefiltert werden. Das Blut transportiert andere Abfallprodukte zur Leber, wo sie weiterverarbeitet und entsorgt werden.

Das Immunsystem ist das körpereigene Abwehrsystem gegen Eindringlinge wie Keime und Krebszellen. Das Blut transportiert die speziellen Zellen und Proteine des Immunsystems dorthin, wo sie gebraucht werden.