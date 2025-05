Diagnose von Krebs

Nach der Krebsdiagnose helfen Tests zur Stadieneinteilung bei der Bestimmung, wie fortgeschritten der Krebs in Bezug auf Ort, Größe, Beteiligung benachbarter Gewebe und Ausbreitung auf andere Körperteile ist. Patienten mit Krebs werden bei den Tests zur Stadieneinteilung manchmal ungeduldig und ängstlich und wünschen sich einen schnellen Behandlungsbeginn. Die Stadieneinteilung ermöglicht den Ärzten, die am besten geeignete Behandlung und die Prognose festzulegen.

Die Stadieneinteilung kann durch bildgebende Untersuchungen wie Röntgenaufnahmen, CT, MRT, Knochenszintigraphie (Aufnahme der Knochen mithilfe radioaktiven Materials) oder Positronenemissionstomographie (PET) erfolgen. Die Auswahl der Tests zur Stadieneinteilung richtet sich nach der Krebsart. CT-Scans werden für die Erkennung von Krebs in vielen Körperteilen, wie im Gehirn, in der Lunge und im Bauchraum einschließlich Nebennieren, Lymphknoten, Leber und Milz, verwendet. MRT ist besonders hilfreich, wenn Krebs im Gehirn, in den Knochen und im Rückenmark nachgewiesen werden muss.

Biopsien werden häufig benötigt, um das Vorhandensein eines Tumors für die Stadieneinteilung zu bestätigen. Manchmal können sie zusammen mit der ersten chirurgischen Behandlung des Krebses durchgeführt werden. Zum Beispiel entfernt der Chirurg während einer Laparotomie (einer Bauchoperation), um Darmtumoren zu entfernen, gleichzeitig nahegelegene Lymphknoten, um die Ausbreitung des Krebses zu überprüfen. Bei einer Brustkrebsoperation entnimmt der Chirurg auch Gewebe aus den Achsellymphknoten (den ersten Lymphknoten, in die sich der Krebs wahrscheinlich ausbreitet, auch Sentinel-Lymphknoten genannt), um festzustellen, ob sich der Krebs verbreitet hat. Der Nachweis einer Ausbreitung hilft dem Arzt, zusammen mit den Eigenschaften des primären Tumors, festzustellen, ob weitere Behandlungen erforderlich sind.

Wenn die Stadieneinteilung nur auf den ersten Biopsieergebnissen, körperlicher Untersuchung und bildgebenden Verfahren beruht, wird das Stadium als klinisch bezeichnet. Werden Ergebnisse eines chirurgischen Eingriffs oder zusätzlicher Biopsien verwendet, bezeichnet man das Stadium als „pathologisch“ oder „chirurgisch“. Das klinische und pathologische (chirurgische) Stadium können sich unterscheiden.

Zusätzlich zu bildgebenden Verfahren werden häufig Blutuntersuchungen durchgeführt, um zu sehen, ob der Krebs begonnen hat die Leber, Knochen oder Nieren zu beeinträchtigen.