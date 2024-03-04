Baker-Zysten sind kleine, mit Gelenkflüssigkeit (Synovialflüssigkeit) gefüllte Beutel, die sich in der Höhle des Kniegelenks bilden.

Eine Baker-Zyste entsteht durch eine Ansammlung von Gelenkflüssigkeit, die aus der Kniekehle wie ein kleiner Beutel heraustritt. Zu den Ursachen der Flüssigkeitsansammlung gehören rheumatoide Arthritis, Arthrose, andere entzündliche Erkrankungen der Gelenke und Überlastungen des Knies. Baker-Zysten verursachen oft keine Beschwerden, können sich aber bemerkbar machen, wenn sie anschwellen und Schmerzen in der Kniekehle verursachen. Die Zysten können die Größe eines Baseballs erreichen und sich bis in die Wadenmuskulatur ausdehnen.

Füllt sich die Zyste sehr rasch mit größeren Mengen Gelenkflüssigkeit, kann sie aufreißen. Die austretende Flüssigkeit kann zu Entzündungen des umliegenden Gewebes führen, deren Symptome denen eines Blutgerinnsels in der Wade (tiefe Beinvenenthrombose [TVT]) ähneln. Eine wulstige oder aufgerissene Baker-Zyste kann in seltenen Fällen wirklich eine Thrombophlebitis in der Vena poplitea (hinter dem Knie) auslösen, wenn auf die Vene Druck ausgeübt wird.

Diagnose von Baker-Zysten Untersuchung durch den Arzt

Manchmal bildgebende Diagnostikverfahren Der Arzt stellt die Diagnose einer Baker-Zyste durch Abtasten von Kniekehle und Wade und durch Befragung des Patienten im Hinblick auf Symptome. Bei Bedarf können Untersuchungen mittels Ultraschall, Magnetresonanztomografie (MRT) oder Arthrographie bei der Diagnose behilflich sein, weil dadurch die Zyste von einem Blutgerinnsel in den tiefen Beinvenen (TVT) unterschieden und festgehalten werden kann, wie viel Raum die Zyste einnimmt.