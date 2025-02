Die meisten Kinder, die jünger als fünf Jahre sind, haben nach der Infektion keinerlei Anzeichen einer Erkrankung. Bei Jugendlichen und Erwachsenen kann es zu infektiöser Mononukleose kommen oder auch nicht.

Der übliche Zeitraum zwischen Ansteckung und dem Erscheinen von Symptomen wird auf 30 bis 50 Tage geschätzt. Dieser Zeitraum wird als Inkubationszeit bezeichnet.

Die 4 Leitsymptome der infektiösen Mononukleose infolge des EBV sind wie folgt:

Extreme Müdigkeit

Fieber

Halsschmerzen

Geschwollene Lymphknoten

Infektiöse Mononukleose, die den Rachen befallen hat Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Nicht jeder Betroffene weist alle 4 Symptome auf. Gewöhnlich beginnt die Infektion mit einem allgemeinen Krankheitsgefühl und leichtem Fieber, auf das Halsschmerzen und/oder geschwollene Lymphknoten folgen. Die Müdigkeit ist oft stark ausgeprägt und in den ersten 2 bis 3 Wochen meist am stärksten, kann aber monatelang anhalten. Das Fieber ist am Nachmittag oder am frühen Abend meistens am höchsten (etwa 39,5 °C). Der Hals kann sehr stark entzündet sein und es kann sich im Rachen eine eiterartige Substanz bilden. In den meisten Fällen sind die Lymphknoten am Hals geschwollen, es kann aber jeder Lymphknoten geschwollen sein. Bei manchen Menschen sind die einzigen Symptome geschwollene Lymphknoten (manchmal fälschlicherweise als „geschwollene Drüsen“ bezeichnet).

Hautausschlag, ausgelöst durch infektiöse Mononukleose Bild MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Bei etwa 50 Prozent der Patienten mit infektiöser Mononukleose vergrößert sich die Milz. Das ruft zwar bei den meisten Betroffenen kaum Symptome hervor, doch eine vergrößerte Milz kann bei Verletzung leicht einreißen. Eine Milzruptur ist lebensbedrohlich. Auch die Leber kann sich leicht vergrößern. Manchmal ist der Bereich um die Augen geschwollen.

Hautausschläge entwickeln sich selten. Jedoch entwickeln Personen mit einer EBV-Infektion, die das Antibiotikum Ampicillin einnehmen, eher einen Ausschlag.

Zu weiteren, allerdings sehr seltenen Komplikationen zählen Krampfanfälle, Nervenschäden, Verhaltensstörungen, Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis) oder der Hirnhäute (Meningitis), Anämie und Verlegung der Atemwege durch geschwollene Lymphknoten.

Die Dauer der Symptome ist unterschiedlich. Nach etwa 2 Wochen lassen die Symptome nach und die meisten Menschen können wieder ihre normalen Tätigkeiten aufnehmen. Allerdings kann die Müdigkeit noch Wochen und gelegentlich sogar Monate bestehen bleiben. Die Sterberate liegt bei unter 1 Prozent. Todesursache sind in der Regel Komplikationen wie Enzephalitis, Milzruptur oder Atemwegsblockade.