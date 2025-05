Für das durch Läuse übertragene Rückfallfieber sind infizierte Körperläuse verantwortlich. Die Laus infiziert sich, wenn sie einen menschlichen Wirt sticht, der bereits mit einer Art von Borrelia infiziert ist. Die Laus überträgt die Bakterien auf andere Personen, wenn sie zerquetscht wird. Die Borrelia-Bakterien werden dann auf der Haut der betroffenen Person freigesetzt. Sobald sie freigesetzt sind, können die Bakterien in den Körper der Person eindringen, was normalerweise durch eine Biss- oder Schürfwunde erfolgt. Unversehrte Läuse übertragen die Infektion nicht.

Dieses Fieber ist in den USA selten und kommt hauptsächlich in den höher gelegenen Regionen Zentral- und Ostafrikas und in den südamerikanischen Andenregionen vor. Läuserückfallfieber kommt auch in Europa unter afrikanischen Flüchtlingen vor. Dieses Fieber tritt tendenziell als Epidemie auf, vor allem in Kriegsgebieten und Flüchtlingslagern. Der Läusebefall ist in der Regel gut zu erkennen.