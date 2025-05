Aufnahme des Arzneimittels

Kapseln bestehen aus Wirkstoff und Hilfsstoffen, die in einer Gelatinehülle stecken. Diese Hülle setzt ihren Inhalt frei, sobald sie feucht wird. Dies geschieht in der Regel schnell. Die Größe der Arzneipartikel und die Eigenschaften der Hilfsstoffe entscheiden darüber, wie rasch ein Wirkstoff freigesetzt und absorbiert wird. Wirkstoffe in flüssigkeitsgefüllten Kapseln werden schneller absorbiert als solche, die sich in einer Kapsel mit festen Partikeln (Granulat) befinden.