Akute intermittierende Porphyrie

American Porphyria Foundation: Safe/Unsafe Drug Database: Enthält eine aktuelle Liste der in den USA verfügbaren Medikamente, um Ärzte bei der Verschreibung von Medikamenten für Patienten mit Porphyrie zu unterstützen

The Drug Database for Acute Porphyrias: enthält eine aktuelle Liste der in den Europa verfügbaren Medikamente, um Ärzte bei der Verschreibung von Medikamenten für Patienten mit Porphyrie zu unterstützen