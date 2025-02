Das POEMS-Syndrom ist nach den Anzeichen und Symptomen benannt, die bei den betroffenen Personen häufig auftreten:

P olyneuropathie (Nervenschädigung)

O rganomegalie (vergrößerte Leber, Milz und Lymphknoten)

E ndokrinopathie (abnorme Hormonspiegel)

M onoklonale Gammopathie (auffällige Blutantikörper)

Skin (Hautveränderungen)

Folgende Symptome können auftreten:

Lebervergrößerung

Geschwollene Lymphknoten

Niedrige Spiegel von Testosteron (Hypogonadismus)

Diabetes mellitus Typ 2

Niedriger Schilddrüsenhormonspiegel (Hypothyreose)

Hohe Konzentrationen von Parathormon (Hyperparathyreoidismus)

Unterfunktion der Nebennieren (Addison-Krankheit)

Übermäßige Bildung bestimmter Antikörper (Gammopathie)

Hautveränderungen wie Dunkelfärbung und Verdickung der Haut, starke Behaarung und kleine hellrote Hautstellen (Angiome)

Bereiche mit Knochenzerstörung

Flüssigkeit kann sich in den Beinen, im Bauch oder im Spalt zwischen den Lungenflügeln (sogenannter Pleuraspalt) oder in der Nähe des Sehnervs ansammeln. Die Flüssigkeitsansammlung im Pleuraspalt kann zu Atemnot und Schmerzen im Brustkorb führen. Flüssigkeit, die sich in der Nähe des Sehnervs ansammelt, drückt auf diesen und führt zu Sehschwierigkeiten.

Es kann auch zu chronischem Fischer und zu Fieberschüben kommen.