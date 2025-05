Dyslipidämie

Bei der familiären Dysbetalipoproteinämie sind die Spiegel von VLDL(Very Low Density Lipoprotein)-Cholesterin, Gesamtcholesterin und Triglyzeriden hoch. In diesem Fall erhöhen sich die Spiegel durch eine ungewöhnliche Form von VLDL, die sich im Blut ansammelt. Fettablagerungen (eruptive Xanthome) können in der Haut an Ellenbogen und Knien und in den Handflächen entstehen und dort gelbe Falten verursachen. Diese seltene Erkrankung führt frühzeitig zu einer schweren Atherosklerose. Im mittleren Alter führt die Atherosklerose oft zu Verstopfungen in den Herzkranzgefäßen und peripheren Arterien.

Zur Behandlung der familiären Dysbetalipoproteinämie gehört es, das empfohlene Körpergewicht zu erreichen und den Anteil der Aufnahme von Cholesterin, gesättigten Fetten und Kohlenhydraten mit der Nahrung zu beschränken. Ein Lipidsenker wird gewöhnlich benötigt. Durch die Behandlung können die Lipidspiegel verbessert und das Fortschreiten der Atherosklerose verzögert werden, und die Fettdepots in der Haut können sich verringern oder verschwinden.