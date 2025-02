Diabetes mellitus (DM)

Der Blutzuckerspiegel kann leicht zuhause oder unterwegs gemessen werden.

Ein Blutzuckertest am Finger wird am häufigsten zur Kontrolle des Blutzuckers verwendet. Die Geräte zur Überwachung des Blutzuckerspiegels (Glukosemessgeräte oder Glukometer) verwenden einen Blutstropfen, der durch den Stich einer kleinen Lanzette in die Fingerkuppe gewonnen wird. Die Lanzette trägt eine winzige Nadel, die in den Finger gepiekst werden kann oder die in ein Gerät mit Federmechanismus platziert wird, womit sie leicht und schnell durch die Haut dringt. Die meisten Menschen empfinden das Stechen nur wenig störend. Dann wird auf einem Reagenzstreifen ein Blutstropfen platziert. Der Streifen enthält Chemikalien, die sich je nach Blutzuckerspiegel ändern. Ein Blutzuckermessgerät liest die Veränderungen auf dem Teststreifen ab und zeigt das Ergebnis digital an. Bei einigen Geräten ist es möglich, die Blutprobe an anderen Stellen zu entnehmen, z. B. an der Handfläche, am Unterarm, am Oberarm, am Oberschenkel oder an der Wade. Blutzuckermessgeräte für Zuhause sind kleiner als ein Satz Spielkarten.

Geräte zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) verwenden einen kleinen Blutzuckersensor, der unter die Haut platziert wird. Der Sensor misst den Blutzuckerspiegel alle paar Minuten. Es gibt zwei Arten von CGMs mit unterschiedlichem Zweck:

Profi

Persönlich

Professionelle CGMs erheben laufend über einen bestimmten Zeitraum (72 Stunden bis zu 14 Tage) hinweg Daten zum Blutzuckerspiegel. Ärzte geben ihre Empfehlungen zur Behandlung auf Basis dieser Daten aus. Professionelle CGMs geben keine Informationen über den Diabetiker selbst aus.

Persönliche CGMs werden vom Diabetiker selbst verwendet. Sie geben Daten zum Blutzucker in Echtzeit auf einem kleinen tragbaren Monitor oder einem angeschlossenen Smartphone aus. Beim CGM-Gerät kann ein hörbarer Alarm eingestellt werden, wenn der Blutzuckerspiegel zu stark abfällt oder zu hoch ansteigt. Das Gerät kann den Menschen also dabei helfen, bedrohliche Veränderungen im Blutzuckerspiegel schnell zu erkennen.

CGM-Geräte können für bis zu 14 Tage getragen werden, müssen häufig nicht kalibriert werden und können für die Insulin-Dosierung ohne Bestätigung des Glukosewerts am Finger verwendet werden. Es gibt jetzt auch Systeme, bei denen das CGM-Gerät mit den Insulinpumpen kommuniziert, um entweder die Zufuhr von Insulin zu stoppen, wenn der Blutzucker abfällt (Aussetzschwellwert), oder um täglich Insulin zu verabreichen (hybrides Kreislaufsystem).

GCM-Geräte sind jedoch unter bestimmten Umständen besonders hilfreich, z. B. bei Typ-1-Diabetikern mit häufigen, raschen Veränderungen im Blutzuckergehalt (insbesondere, wenn der Blutzuckerspiegel manchmal stark abfällt), die mit dem Blutzuckertest am Finger schwer zu erkennen sind. CGM-Systeme ermöglichen es den Patienten, den Zeitraum zu messen, in dem ihr Blutzucker innerhalb eines bestimmten Bereichs bleibt. Ärzte ziehen diese Messwerte heran, um Ziele für die Behandlung festzulegen und die Insulindosis anzupassen. Selbst bei Menschen, die kein Insulin verwenden, können CGM-Systeme wertvolle Informationen darüber liefern, wie verschiedene Nahrungsmittel und Aktivitäten ihren Blutzucker beeinflussen.

Betroffene sollten ihren Blutzuckerspiegel für Arzt oder Pflegepersonal dokumentieren oder das CGM-Messgerät zu den Arztbesuchen mitbringen, weil das dem Arzt und dem Pflegepersonal hilft, Ratschläge zur Anpassung der Dosis des Insulins oder der oral einzunehmenden Antidiabetika zu geben. Viele Menschen können lernen, die Insulindosis selbst nach Bedarf anzupassen. Einige Menschen, die sehr leichten oder einen frühen Typ-2-Diabetes haben, der mit einem oder zwei Medikamenten gut eingestellt ist, müssen ihren Blutzucker anhand eines Blutzuckertests am Finger nur ab und zu testen.