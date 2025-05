Plötzlicher Herztod bei Sportlern

Bei jungen Sportlern tritt der plötzliche Herztod meist bei jenen mit einer Anomalie in der Herzstruktur auf. Sollte eine Anomalie der Herzstruktur vorliegen, ist diese meistens eine ungewöhnliche Verdickung des Herzmuskels (hypertrophe Kardiomyopathie).

Andere Herzkrankheiten, die ab der Geburt bestehen, z. B. das Long-QT-Syndrom oder das Brugada-Syndrom, bewirken Herzrhythmusstörungen und können auch zum plötzlichen Herztod bei jungen Sportlern führen.

In selteneren Fällen kann eine unentdeckte Vergrößerung des Herzens (dilatative Kardiomyopathie) bei einem jungen Menschen ohne Symptome vorliegen. Während oder nach anstrengender körperlicher Aktivität kann dieser dann plötzlich sterben. Eine Entzündung des Herzmuskels, in der Regel aufgrund einer Virusinfektion (Myokarditis), kann zu einer Vergrößerung des Herzens und Herzrhythmusstörungen führen, wie z. B. einer ventrikulären Tachykardie, was zum plötzlichen Herztod führt.

Anomalien der Koronararterien, insbesondere wenn eine der Arterien nicht den Weg oberhalb des Herzmuskels, sondern einen anderen Weg durch diesen nimmt, können bei Sportlern zu einem plötzlichen Tod führen. Dies geschieht, wenn die Kompression während des Trainings die Durchblutung abschneidet.

Bei jungen Sportlern mit Erbkrankheiten wie dem Marfan-Syndrom, die eine Schwäche in der Wand der Aorta (der vom Herz weg führenden Hauptschlagader) verursachen, kann ein Riss (Aortendissektion) oder eine Ausbuchtung (Aortenaneurysma), die reißen kann, entstehen und schwere Blutungen und plötzlichen Tod zur Folge haben.

In seltenen Fällen können junge, schlanke Sportler plötzliche Herzrhythmusstörungen entwickeln, wenn sie einen starken Schlag direkt über dem Herzen erleiden (Commotio cordis), selbst ohne jegliche Herzerkrankung. Der Schlag geht oft von einem sich schnell bewegenden Flugkörper aus, etwa einem Baseball, Hockeypuck oder Lacrosseball, oder dem Zusammenprall mit einem anderen Spieler.