Angina pectoris wird zumeist als Druck oder Schmerz unter dem Brustbein (Sternum) empfunden. Menschen beschreiben diese Gefühle oft eher als Unbehagen oder Schwere und eben nicht als Schmerz. Das Unbehagen kann in einer der beiden Schultern und auf der Innenseite eines Arms auftreten, es kann in Rücken, Hals, Kiefer und in die Zähne ausstrahlen.

Bei älteren Erwachsenen können die Symptome einer Angina pectoris anders sein, weshalb leicht eine falsche Diagnose gestellt werden kann. Beispielsweise treten die Schmerzen seltener unter dem Brustbein auf. Die oft im Rücken und in den Schultern gefühlten Schmerzen können fälschlicherweise zur Diagnose von Arthritis führen. Unbehagen und Blähungen können in der Magengegend besonders nach Mahlzeiten auftreten (da für die Verdauung mehr Blut benötigt wird). Diese werden für Verdauungsstörungen gehalten oder auf ein Magengeschwür geschoben. Aufstoßen scheint diese Symptome sogar zu lindern. Ältere Erwachsene, die an Verwirrtheit oder Demenz leiden, haben manchmal auch Schwierigkeiten, jemandem mitzuteilen, dass sie an Schmerzen leiden.

Frauen können ganz andere Angina-pectoris-Symptome haben. Frauen spüren eher ein Brennen oder eine Druckempfindlichkeit in Rücken, Schultern, Armen oder im Kiefer.

Eine Angina pectoris wird typischerweise durch körperliche Belastung ausgelöst, dauert nicht länger als ein paar Minuten und klingt in Ruhe wieder ab. Manche Menschen können genau vorhersagen, bei welchem Grad körperlicher Belastung sie eine Angina pectoris bekommen. Bei anderen treten die Anfälle überraschend auf. Häufig verschlimmert sich die Angina pectoris, wenn die körperliche Belastung nach einer Mahlzeit stattfindet, sowie bei kaltem Wetter. Ein Spaziergang bei Wind oder der Wechsel von einem warmen Raum in die kalte Außenluft kann einen Anfall auslösen. Das Gleiche gilt für emotionale Belastungen. Manchmal bewirkt sogar eine heftige Gefühlsregung in Ruhe oder ein schlimmer Traum eine Angina pectoris.