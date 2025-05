Vorhofflimmern und Vorhofflattern

Bei Vorhofflimmern werden von vielen Bereichen (nicht nur einem Bereich, d. h. dem Sinusknoten – siehe Abbildung Aufzeichnen der elektrischen Pfade des Herzens) in den Vorhöfen und um sie herum elektrische Impulse ausgelöst. Die daraus entstehende unkontrollierte elektrische Aktivität bewirkt, dass die Vorhofwände eher zittern, anstatt sich zusammenzuziehen. Wenn sich die Vorhöfe nicht richtig zusammenziehen, wird das Blut nicht ausreichend in die Ventrikel gepumpt. Wenn die Vorhöfe nicht dabei helfen, Blut in die Ventrikel zu pumpen, dann ist die maximale Menge an Blut, die das Herz pumpt, um 10 Prozent geringer. Dieser geringfügig verminderte Blutausstoß stellt in der Regel nur bei herzkranken Menschen ein Problem dar, insbesondere, wenn sie sich körperlich anstrengen.

Es werden nur einige unkontrollierte elektrische Impulse durch den Atrioventrikularknoten zu den Ventrikeln weitergeleitet. Die Anzahl dieser unkontrollierten Impulse kann jedoch nicht vorhergesagt werden. Folglich schlagen die Ventrikel unregelmäßig. Bei den meisten unbehandelten Menschen mit Vorhofflimmern werden die Impulse schneller als normal zu den Ventrikeln weitergeleitet (oftmals kommt es dabei zu 140 bis 160 Schlägen pro Minute, im Vergleich zu einer normalen Herzfrequenz mit etwa 60 bis 100 Schlägen pro Minute). Bei körperlicher Aktivität kann sich die Herzfrequenz sogar noch weiter erhöhen.