Rechtsherzkatheterisierung durch die Pulmonalarterie

Mit einer Katheterisierung der Pulmonalarterie kann der Blutdruck in den rechten Herzkammern gemessen werden; zudem können der Druck in den linken Kammern, die vom Herz pro Minute gepumpte Blutmenge (Herzzeitvolumen), die Resistenz gegen den Blutfluss in den Arterien, die Blut vom Herzen wegtransportieren (periphere Resistenz), und das Blutvolumen geschätzt werden.

Die Pulmonalarterie ist die Arterie, die das Blut von der rechten Seite des Herzens in die Lungen bringt. Bei einer Katheterisierung der Lungenarterie wird ein Katheter durch den rechten Vorhof und die rechte Herzkammer in die Pulmonalarterie eingeführt. Dieses Verfahren kann hilfreiche Daten über die Herzfunktion bei schwerkranken Patienten liefern, insbesondere, wenn diese intravenöse Infusionen erhalten. Zu dieser Gruppe zählen Menschen mit schweren Herz- und Lungenerkrankungen (wie Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen und Lungenembolie, wenn Komplikationen hinzugekommen sind) und Patienten kurz nach einer Herzoperation, nach einem Kreislaufschock und nach schweren Verbrennungen.

Eine Katheterisierung der Pulmonalarterie wird auch durchgeführt, um den Blutdruck in den rechten Herzkammern zu messen, sowie um den Druck in den linken Kammern, die vom Herz pro Minute gepumpte Blutmenge (Herzzeitvolumen), die Resistenz gegen den Blutfluss in den Arterien, die Blut vom Herzen wegtransportieren (periphere Resistenz), und um das Blutvolumen zu schätzen. Dieses Verfahren kann hilfreiche Daten darüber liefern, warum der Blutdruck des Betroffenen so niedrig ist (wie bei einer Herzbeuteltamponade), oder dabei helfen, zu bestimmen, warum der Betroffene Atemprobleme hat (wie bei einer Herzinsuffizienz oder pulmonalen Hypertonie).

Das Verfahren kann Komplikationen verursachen, diese sind allerdings selten. Unter anderem kann Luft in die Pleurahöhle gelangen (Pneumothorax), außerdem können Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien), Infektionen, Verletzungen und Verschlüsse der Pulmonalarterie und Verletzungen anderer Arterien oder Venen auftreten.

Rechtsherzkatheterisierung durch die Pulmonalarterie 3D Model: