Es gibt deutliche Hinweise, dass der regelmäßige Verzehr von Obst und Gemüse das Risiko einer koronaren Herzkrankheit verringern kann. Unklar ist, ob Obst und Gemüse aufgrund ihrer Inhaltsstoffe (Phytochemikalien) vorteilhaft sind, oder ob Leute, die viel Obst und Gemüse essen, weniger gesättigte Fette und mehr Ballaststoffe und Vitamine zu sich nehmen. Phytochemikalien namens Flavonoide (in roten und blauen Weintrauben, Rotwein, Schwarztee und dunklen Bieren enthalten) scheinen allerdings besonders schützend zu wirken. Ihre hohe Konzentration in Rotwein könnte eine Erklärung bieten, warum die Franzosen eine relativ geringe Inzidenz koronarer Herzkrankheiten aufweisen, obwohl sie mehr rauchen und mehr Fette zu sich nehmen als Amerikaner. Es gibt aber keine Studien, die belegen, dass flavonoidreiche Nahrung oder entsprechende Nahrungsergänzungsmittel Atherosklerose vorbeugen.

Der erhöhte Ballaststoffgehalt in bestimmten Gemüsesorten kann das Gesamtcholesterin sowie den Blutglukose- und Insulinspiegel senken. Allerdings behindert ein Überschuss an Ballaststoffen die Aufnahme bestimmter Vitamine und Mineralstoffe. Im Allgemeinen sind Lebensmittel, die reich an Phytochemikalien und Vitaminen sind, auch reich an Ballaststoffen.

Fette machen einen wesentlichen Teil der Ernährung aus. Die Auffassung, dass zu einer gesunden Ernährung wenig Fette gehören, ist nur teilweise richtig, da es auf die Art des Fettes ankommt. Die Hauptarten von Fetten sind

Gesättigte und Transfette

Ungesättigte Fette (mehrfach ungesättigt und einfach ungesättigt – siehe Arten von Fett)

Fette können bei Raumtemperatur weich (oder flüssig) oder fest sein. Weiche Fette wie Öle und manche Margarinen weisen tendenziell höhere Mengen an einfach und mehrfach ungesättigten Fetten auf. Harte Fette wie Butter und Backfett weisen tendenziell mehr gesättigte und Transfette auf. Gesättigte und Transfette verursachen eher Atherosklerose. Die Menge an gesättigten und Transfetten in der Nahrung sollte also nach Möglichkeit eingeschränkt und stattdessen Nahrungsmittel mit einfach und mehrfach ungesättigten Fetten gewählt werden. Gesättigte und Transfette sind in rotem Fleisch, vielen Fast-Food-Gerichten und minderwertiger Nahrung, Vollfettmilchprodukten (z. B. Käse, Butter und Sahne) und in harter Margarine zu finden. Die Nachweise hinsichtlich der von natürlichen Transfetten ausgehenden Gefahren bleiben jedoch unklar. Einfach ungesättigte Fette sind in Raps- und Olivenöl, weicher Margarine ohne Trans-Fettsäuren, Nüssen und Oliven zu finden. Mehrfach ungesättigte Fette gibt es in Nüssen, Samen, Ölen und Mayonnaise.

Zwei Arten von mehrfach ungesättigten Fetten – Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren – sind für eine gesunde Ernährung besonders wichtig. Omega-3-Fettsäuren sind in fettreichem Fisch wie z. B. Lachs, in Omega-3-Eiern, Rapsöl und in Walnüssen zu finden. Omega-6-Fettsäuren sind in einigen Nüssen und Samen sowie in Distel-, Sonnenblumen- und Maiskeimölen enthalten.

Eine gesunde Ernährung kann helfen, das Atheroskleroserisiko zu senken. Es ist jedoch weniger klar, ob Vitamine, Phytochemikalien, Spurenelemente oder das Coenzym Q10, mit denen die Ernährung ergänzt werden kann, ebenfalls das Risiko senken.