Sonnenlicht und Hautschäden – ein Überblick

Ultraviolettes (UV) Licht ist für das menschliche Auge zwar unsichtbar, es ist aber jene Komponente des Sonnenlichts, die sich auf die Haut am stärksten auswirkt. UV-Licht wird in Abhängigkeit der Wellenlänge in 3 Arten eingeteilt:

Ultraviolett-A (UVA)

Ultraviolett-B (UVB)

Ultraviolett-C (UVC)

UV-Licht (alle Arten) fügt der Desoxyribonukleinsäure (der DNA – dem genetischen Material des Körpers) Schaden zu, der letztendlich zu Krebs führen kann. UV-Licht hat auch sonst schädliche Auswirkungen, wie frühzeitige Hautalterung und Faltenbildung. Sonnenbrände können auch durch UV-Strahlung entstehen, vor allem durch UV-B. Eine UV-Strahlung wird in keiner Stärke als unbedenklich empfohlen.

Die Menge an UV-Licht, die die Erdoberfläche erreicht, nimmt immer mehr zu, vor allem in den nördlichen Breiten. Der Anstieg wird durch die sich ausdünnende schützende Ozonschicht in der Atmosphäre verursacht. Ozon, ein natürlich vorkommendes Gas, hält die meisten UV-Strahlen davon ab, die Erdoberfläche zu erreichen. Chemische Reaktionen zwischen Ozon und den Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW, chemische Substanzen, die in Kühlaggregaten und in Spraydosen mit Treibgas enthalten sind) vermindern die Ozonmengen in der schützenden Ozonschicht.

Die Menge an UV-Licht, das die Erdoberfläche erreicht, variiert auch in Abhängigkeit von anderen Faktoren. UV-Licht ist intensiver zwischen 10 und 16 Uhr im Sommer, außerdem in großen Höhen und in niedrigen Breitengraden (z. B. am Äquator). Glas, starke Bewölkung, Rauch und Smog filtern einiges an UV-Licht aus, aber UV-Strahlen können durch helle Wolken, Nebel und etwa 30 Zentimeter klares Wasser gelangen, wodurch das Potenzial schwerer Sonnenbrände besteht.