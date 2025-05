Seborrhoische Keratosen (seborrhoische Warzen) sind gewöhnlich warzige und hautfarbene, braune oder schwarze Geschwülste, die überall auf der Haut auftreten können.

(Siehe auch Gutartige Hauttumoren – ein Überblick.)

Die Ursache seborrhoischer Keratosen ist nicht bekannt. Manche Menschen haben eine angeborene Neigung zur Entwicklung seborrhoischer Keratosen. Diese harmlosen Hautveränderungen sind bei Menschen im mittleren oder höheren Lebensalter sehr häufig. Manche Menschen haben sehr viele dieser Wucherungen. Obwohl sie am ganzen Körper auftreten können, sitzen sie jedoch meist am Rumpf und an den Schläfen. Bei dunkelhäutigen Menschen können eine große Anzahl dieser Wucherungen an den Wangenknochen auftreten (eine Erkrankung, die Dermatosis papulosa nigra genannt wird).

Seborrhoische Keratose Bild Bild von Dr. med. Thomas Habif.

Seborrhoische Keratosen sind rund oder oval und variieren in ihrer Größe von weniger als 0,5 Zentimeter bis zu manchmal mehreren Zentimetern. Sie sehen wie an der Haut klebende Hauterscheinungen aus und haben gewöhnlich eine warzige und wachsartige oder schuppige Oberfläche. Diese Wucherungen wachsen schnell. Sie sind und werden nicht kanzerös (bösartig). Dunkelbraune Keratosen mit unregelmäßiger Pigmentierung können manchmal fälschlicherweise für atypische Muttermale oder Melanome gehalten werden.

Eine Behandlung seborrhoischer Keratosen ist nicht erforderlich, solange sich die Keratosen nicht entzünden, jucken oder in kosmetischer Hinsicht stören. Am besten lassen sie sich durch Vereisen mit flüssigem Stickstoff (Kryotherapie) oder mit einer elektrischen Nadel (Elektrodesikkation) beseitigen.