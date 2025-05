Der Ausschlag von Lichen ruber planus juckt fast immer, manchmal sogar heftig.

Die Papeln haben normalerweise kantige Ränder und erscheinen auf heller Haut violett und auf dunkler Haut brauner. Wenn seitlich Licht auf die Papeln fällt, entsteht ein charakteristischer Schimmer. Neue Papeln können überall da entstehen, wo man sich kratzt oder leichte Hautverletzungen vorkommen.

Manchmal bleiben dunkle Hautverfärbungen (eine sogenannte Hyperpigmentation) bestehen, nachdem der Ausschlag abgeheilt ist.

Lichen ruber planus (Knötchenflechte) Bild Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Karen McKoy.

Lichen ruber planus (Hand) Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto sind charakteristische violette und oben abgeflachte Papeln auf der Hand eines Patienten mit Lichen ruber planus zu sehen, von denen einige zu größeren Flecken zusammengewachsen sind. Foto von Thomas Habif, MD.

Die Hauterscheinungen treten normalerweise symmetrisch auf, meist am Rumpf, an den Beugeseiten der Handgelenke, an den Beinen und in der Genitalregion. Das Gesicht ist weniger oft betroffen. An den Beinen ist der Ausschlag oft besonders ausgedehnt, dick und schuppig. Der Ausschlag führt manchmal zu fleckenartig kahlen Stellen auf der Kopfhaut.

Lichen ruber planus kommt selten bei Kindern vor.

Bei etwa der Hälfte der Patienten mit Lichen ruber planus ist die Mundschleimhaut mitbefallen. Lichen ruber planus im Mund führt meistens zu filigranen, bläulichweißen Streifen und Verästelungen (Wickham-Streifung). Die Art von Mundplaques schmerzen meist nicht und die betreffende Person weiß mitunter nichts von ihrer Existenz. Manchmal bilden sich allerdings auch schmerzhafte wunde Stellen, die oft die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme behindern.

Lichen ruber planus im Mund Einzelheiten ausblenden Lichen ruber planus im Mund führt in der Regel zu filigranen, netzartigen, bläulichweißen Streifen und Verästelungen (Wickham-Streifung, hier auf der Seite der Zunge zu sehen). Foto von Thomas Habif, MD.

Bei Frauen befällt Lichen ruber planus häufig die Vulva und die Scheide. Bis zu 50 Prozent der Frauen mit Lichen ruber planus im Mund haben einen nicht diagnostizierten Lichen ruber planus der Vulva. Bei Männern befällt Lichen ruber planus häufig die Genitalien, insbesondere den Peniskopf.

Lichen ruber planus befällt die Nägel in bis zu 10 % aller Fälle. Manche Menschen haben nur leichte Symptome, wie die Verfärbung der Nagelbette, Ausdünnen der Nägel und Bildung von Nagelrillen. Andere verlieren ihre Nägel komplett und haben eine Narbenbildung von der Nagelhaut an der Nagelbasis (Nagelfalte) bis zur Haut unter dem Nagel (dem Nagelbett).