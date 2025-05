Die runden Flecken beginnen als rote, juckende und schuppige Flecken, die wie Münzen geformt sind. Die Flecken können weit verstreut auftreten. Oftmals sind sie an den Streckseiten der Arme oder Beine und am Gesäß am stärksten ausgeprägt, können aber auch am Rumpf vorkommen.

Manifestationen der nummulären Dermatitis Nummuläre Dermatitis Auf diesem Foto sind runde, rote und schuppige Flecken aufgrund von nummulärer Dermatitis zu sehen. MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Nummuläre Dermatitis Auf diesem Bild sind rote, erhabene, münzförmige Flecken aufgrund von nummulärer Dermatitis auf dem Unterarm zu sehen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Karen McKoy. Nummuläre Dermatitis Auf diesem Bild sind runde, rote, münzförmige und schuppige Flecken aufgrund von nummulärer Dermatitis auf dem Arm zu sehen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Karen McKoy.