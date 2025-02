Übersicht über Geruchs- und Geschmacksstörungen

Die Fähigkeit, Gerüche wahrzunehmen, kann durch Veränderungen in der Nase, in den Nerven, die von der Nase zum Gehirn führen, oder im Gehirn selbst beeinträchtigt werden. Sind die Nasengänge beispielsweise infolge einer gewöhnlichen Erkältung verstopft, ist der Geruchssinn vermutlich nur deshalb geschwächt, weil die Gerüche die Geruchsrezeptoren (spezielle Nervenzellen in der Nasenschleimhaut) nicht erreichen. Da das Riechen den Geschmack beeinflusst, schmeckt vielen Patienten bei einer Erkältung das Essen nicht. Geruchsrezeptoren können vorübergehend vom Influenzavirus (Grippevirus) beschädigt werden. Manche Patienten können für mehrere Tage oder sogar Wochen nach einer Grippe nicht riechen oder schmecken. In seltenen Fällen ist dieser Verlust von Dauer. Ein plötzlicher Verlust des Geruchssinns kann auch ein frühes Symptom von COVID-19 sein, einer akuten Atemwegserkrankung, die schwer verlaufen kann. COVID-19 wird durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht. (Siehe Verlust des Geruchssinns).

Eine Überempfindlichkeit gegenüber Gerüchen (Hyperosmie) kommt wesentlich seltener vor als ein Verlust des Geruchssinns. Schwangere Frauen reagieren häufig überempfindlich auf Gerüche. Eine Hyperosmie kann auch psychosomatisch sein. Patienten mit psychosomatischer Hyperosmie haben keine offensichtliche körperliche Erkrankung. Eine psychosomatische Hyperosmie entwickelt sich häufiger bei Patienten mit einer histrionischen Persönlichkeit (ständiges Suchen nach Aufmerksamkeit in Verbindung mit theatralischem Verhalten).

Einige Erkrankungen können den Geruchssinn verzerren, sodass harmlose Gerüche als unangenehm empfunden werden (eine Störung, die als Dysosmie bezeichnet wird). Zu diesen Erkrankungen gehören die folgenden:

Infektionen der Nasennebenhöhlen

Teilweise Schädigung der Geruchsnerven

Mangelnde Zahnhygiene

Mundinfektionen

Depression

Virale Hepatitis, die Dysosmie auslöst, die wiederum dazu führt, dass ansonsten harmlose Gerüche Übelkeit verursachen

Nährstoffmangel

Gehen Krampfanfälle vom mittleren Schläfenlappenbereich aus, – dem Teil des Gehirns, in dem Geruchserinnerungen gespeichert werden – kommt es möglicherweise zu kurzen, lebhaften und unangenehmen Geruchsempfindungen (Geruchshalluzinationen). Diese Gerüche sind Teil des intensiven Gefühls, mit dem sich ein Anfall ankündigt (der sogenannten Aura), und beruhen nicht auf einer Störung des Geruchssinns. Infektionen des Gehirns durch Herpesviren (Herpes-Enzephalitis) können ebenso zu Geruchshalluzinationen führen.