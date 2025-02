Stimmbandpolypen, -knötchen, -granulome und -papillome

Stimmbandknötchen, -polypen, -granulome und -papillome sind gutartige (benigne) Wucherungen, die zu Heiserkeit und einer rauchigen Stimme führen.

Stimmbandpolypen sind oft die Folge einer akuten Verletzung (wie beispielsweise vom Schreien bei einem Fußballspiel) und treten in der Regel nur an einem Stimmband auf. Polypen können mehrere andere Ursachen haben, unter anderem Gastroösophagealer Reflux, Hypothyreose oder chronische Inhalation von Reizstoffen (wie Industrieabgase oder Zigarettenrauch). Polypen aufgrund dieser Ursachen betreffen meist beide Stimmbänder. Polypen sind in der Regel größer und wölben sich mehr als Knötchen. Polypen treten bei Erwachsenen häufiger auf.

Stimmbandknötchen treten an beiden Stimmbändern auf und beruhen vor allem auf dem falschen Einsatz der Stimme (lange lautes Sprechen, langes Singen oder Brüllen oder mit einer unnatürlich niedrigen Frequenz sprechen). Knötchen können auch bei Kindern auftreten.

Stimmbandgranulome (Ansammlungen von Immunzellen aufgrund einer Entzündung) sind oft die Folge von Stimmbandverletzungen durch unkontrollierten gastroösophagealen Reflux (GERD) oder Schädigungen während einer endotrachealen Intubation (Einführen eines Atemschlauchs aus Kunststoff durch den Mund in die Luftröhre [Trachea]). Granulome sind bei Erwachsenen häufig.

Stimmbandpapillome (siehe auch rezidivierende respiratorische Papillomatose) sind gutartige Warzenwucherungen, die durch bestimmte humane Papillomaviren (HPV) verursacht werden. Das Virus kann während der Geburt erworben werden, und die Wucherungen treten am häufigsten zwischen dem 1. und 4. Lebensjahr auf, können sich aber jederzeit entwickeln. Heiserkeit oder schwaches Weinen sind erste Anzeichen, aber die Wucherungen blockieren manchmal die Atemwege und beeinträchtigen die Atmung.

Probleme mit den Stimmbändern

Symptome Zu den Symptomen von Stimmbandknötchen, -polypen und -granulomen, die sich tendenziell über Tage bis Wochen entwickeln, zählen chronische Heiserkeit und eine raue Stimme.

Diagnose Untersuchung mit einem Spiegel oder einem Beobachtungstubus

Mitunter Biopsie Der Arzt stellt die Diagnose von Stimmbandknötchen, -polypen, -granulomen oder -papillomen nach einer Untersuchung der Stimmbänder mit einem Spiegel oder einem dünnen, biegsamen Beobachtungstubus (Kehlkopfspiegelung). Mitunter entnimmt er zur Diagnose von Papillomen ein wenig Gewebe und untersucht es mikroskopisch (Biopsie), um eine eventuelle Krebserkrankung auszuschließen.