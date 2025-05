New York Presbyterian Columbia

Die Menière-Krankheit ist durch wiederkehrende Attacken von Drehschwindel (das falsche Empfinden einer Bewegung oder Drehung), Übelkeit, Hörverlust, der kommt und geht (in den unteren Frequenzen) und Ohrgeräuschen (Tinnitus) gekennzeichnet.

Die Symptome umfassen plötzliche grundlose Anfälle mit starkem Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, in der Regel zusammen mit Druckgefühl im Ohr und Hörverlust.

Zu den Tests zählen Bluttests und manchmal eine Magnetresonanztomographie.

Eine salzarme Ernährung und ein Diuretikum können Schwere und Häufigkeit der Attacken verringern.

Medikamente wie Meclozin oder Lorazepam können gegen den Schwindel helfen, aber Attacken lassen sich dadurch nicht verhindern.

Die Menière-Krankheit wird vermutlich durch einen Überschuss an Flüssigkeit im Innenohr verursacht (siehe auch Das Innenohr im Überblick). Die Flüssigkeit im Ohr befindet sich in einer beutelähnlichen Struktur, dem endolymphatischen Sack. Die Flüssigkeit wird ständig gebildet und wieder aufgenommen, sodass die Menge konstant bleibt. Bei erhöhter Produktion oder verminderter Wiederaufnahme entsteht ein Überschuss. Die Ursache hierfür ist jedoch nicht bekannt. Die Erkrankung tritt in der Regel bei Personen im Alter von 20 bis 50 Jahren auf.

Symptome der Menière-Krankheit Symptome der Menière-Krankheit sind plötzliche (akute), unprovozierte Attacken von schwerem Drehschwindel, in der Regel mit Übelkeit und Erbrechen. Schwindel ist das falsche Empfinden, dass die Umgebung, man selbst oder beide in Bewegung sind oder sich drehen. Die meisten Betroffenen beschreiben dieses unangenehme Gefühl als „Schwindelgefühl“, obwohl das Wort „schwindelig“ auch für andere Empfindungen wie Benommenheit verwendet wird. Diese Symptome dauern normalerweise 20 Minuten bis 12 Stunden an. In seltenen Fällen halten sie bis zu 24 Stunden an. Vor und während einer Attacke haben die Patienten oft ein Gefühl der Verstopfung oder Druck im betroffenen Ohr. Manchmal erscheinen Geräusche ungewöhnlich laut oder verzerrt. Das Hörvermögen im betroffenen Ohr kann nach einem Schwindelanfall beeinträchtigt sein. Niedrigere Schallfrequenzen (Hörvokale) sind schwerer zu hören. Das Hörvermögen schwankt, verschlechtert sich über die Jahre jedoch kontinuierlich. Vor, während und nach einem Schwindelanfall können ständige oder sporadische Ohrgeräusche (Tinnitus) auftreten. Normalerweise ist nur ein Ohr betroffen. Zunächst können die Symptome zwischen den Attacken verschwinden. Symptomfreie Perioden können bis zu einem Jahr andauern. Mit fortschreitender Erkrankung verschlimmert sich die Hörfähigkeit jedoch allmählich, und der Tinnitus kann konstant werden. Bei einer Sonderform der Menière-Krankheit gehen Hörverlust und Tinnitus dem ersten Schwindelanfall Monate bis Jahre voraus. Nach Einsetzen des Schwindels kann sich das Hörvermögen wieder verbessern.

Diagnose der Menière-Krankheit Hörtests

Gadolinium-verstärkte Magnetresonanztomographie (MRT) Verdacht auf die Menière-Krankheit besteht, wenn die Person die typischen Symptome von Drehschwindel mit Tinnitus und Schwerhörigkeit in einem Ohr aufweist. Anders als beim benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel wird der Schwindel auch nicht durch Positionsveränderungen des Körpers ausgelöst. Ärzte nutzen zudem bestimmte Techniken, um nach Symptomen zu suchen, die auf eine Menière-Krankheit hindeuten. Sie können den Patienten beispielsweise bitten, sich auf ein Objekt zu konzentrieren, während er den Kopf auf eine Seite und dann auf die andere Seite dreht und die Augenbewegungen beobachten. Es werden in der Regel Hörtests und manchmal eine gadoliniumverstärkte MRT durchgeführt, um andere Ursachen für die Symptome auszuschließen.

Prognose bei Menière-Krankheit Es gibt keine nachgewiesene Methode, um den Hörverlust infolge der Menière-Krankheit aufzuhalten. Bei den meisten Patienten stellt sich innerhalb von 10 bis 15 Jahren ein mittelschwerer bis schwerer Hörverlust im betroffenen Ohr ein.