Was sind die Ursachen des BPPV?

Was sind die Ursachen des BPPV?

Zu BPPV kommt es wegen einer Störung im Innenohr, wo das Gleichgewichtsempfinden geregelt wird. Dabei lösen sich kleinste Kalziumpartikel, welche die Symptome verursachen, wenn sie sich im Ohr verschieben.

Die Teilchen bewegen sich in der Regel bei bestimmten Kopfbewegungen:

Beim Umdrehen im Bett

Beim Bücken, um etwas aufzuheben

BPPV tritt bei älteren Menschen und Frauen häufiger auf.