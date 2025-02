Zunächst rötet sich die Ohrmuschel, schmerzt und schwillt an. Manchmal kommt leichtes Fieber hinzu. Später sammelt sich zwischen dem Knorpel und dem umgebenden Bindegewebe (Perichondrium) Eiter an. Manchmal schneidet der Eiter die Blutzufuhr zum Knorpel ab, was ihn zerstört und zu einem deformierten Ohr (Blumenkohlohr) führen kann. Eine Perichondritis kann schädlich sein, erneut auftreten und lange andauern.