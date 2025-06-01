Ethische Kontroversen in der Genetik

Ein Klon ist eine Gruppe genetisch identischer Zellen oder Organismen, die von einer einzigen Zelle oder einem einzigen Individuum abstammen.

Das Klonen (das Produzieren von Klonen) ist seit vielen Jahren in der Landwirtschaft weitverbreitet. Pflanzen lassen sich einfach klonen, indem man ein Stück der Ausgangspflanze nimmt und daraus eine neue Pflanze wachsen lässt. Bei Pflanzen wird dieser Vorgang als Vermehrung bezeichnet. Die neue Pflanze ist folglich eine exakte Kopie der Ausgangspflanze. Eine solche Vermehrung ist auch bei einfachen Tieren möglich, etwa Plattwürmern: Schneidet man einen Plattwurm in zwei Stücke, wächst aus dem Schwanz ein neuer Kopf und aus dem Kopf ein neuer Schwanz. Bei höheren Tieren, etwa Schafen oder Menschen, funktioniert diese einfache Methode jedoch nicht.

Studien deuten darauf hin, dass bei geklonten höheren Tieren (also auch beim Menschen) die Wahrscheinlichkeit, schwere oder fatale genetische Störungen zu entwickeln, höher als bei normal gezeugten Nachkommen ist. Das Erzeugen eines Menschen durch Klonen wird weitgehend als unethisch betrachtet, ist in vielen Ländern illegal und ist technisch schwierig. Das Klonen muss jedoch nicht unbedingt zur Erzeugung eines gesamten Organismus verwendet werden. Theoretisch kann durch Klonen auch nur ein einziges Organ erzeugt werden. Das bedeutet, dass der Mensch eines Tages in der Lage sein wird, im Labor erzeugte „Ersatzteile“ zu bekommen, die aus seinen Genen stammen.

Ob eine zum Klonen verwendete Zelle einen bestimmten Gewebetypen, ein bestimmtes Organ oder einen ganzen Organismus liefert, hängt von ihrer Leistungsfähigkeit ab – d. h. davon, wie hochentwickelt die Zelle innerhalb eines bestimmten Gewebetyps ist. Bestimmte Zellen, die Stammzellen heißen, können z. B. eine Vielzahl von Gewebetypen oder sogar einen gesamten Organismus liefern. Stammzellen sind einmalig, weil sie sich – anders als andere Zellen – noch nicht in bestimmte Gewebetypen entwickelt haben. Andere Zellen haben sich entwickelt und sind somit spezialisiert. Sie können nur zur Erzeugung von bestimmten Gewebetypen, etwa für Hirn- oder Lungengewebe, verwendet werden. Dieser Spezialisierungsprozess wird Differenzierung genannt. Stammzellen haben aufgrund ihrer Möglichkeit, Gewebe zu erzeugen, das beschädigtes oder krankes Gewebe ersetzen kann, breites Interesse geweckt. Weil Stammzellen dazu neigen, weniger differenziert zu sein, können sie potenziell eine breite oder unbegrenzte Anzahl von Gewebetypen ersetzen.