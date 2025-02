Bei allen Arten der Prostatitis, die Symptome verursachen, werden viele der Symptome durch Verkrampfungen der Muskeln in der Blase und im Abdomen verursacht, insbesondere im Bereich des Skrotums und des Anus (das Perineum). Es treten Schmerzen im Perineum, am unteren Rücken und häufig am Penis und Hoden auf. Oft kommt häufiger, starker Harndrang hinzu, unter Umständen ist das Wasserlassen schmerzhaft oder verursacht Brennen. Auch Erektion oder Ejakulation können erschwert oder sogar schmerzhaft sein. Es kann zu Verstopfung kommen, die Schmerzen beim Stuhlgang bewirkt.

Bei akuter bakterieller Prostatitis sind die Symptome in der Regel stärker ausgeprägt. Einige Symptome treten hier besonders häufig auf, z. B. Fieber und Schüttelfrost, Schwierigkeiten beim Wasserlassen und Blut im Urin. Eine bakterielle Prostatitis kann zu einer Eiteransammlung (Abszess) in der Prostata oder einer Nebenhodenentzündung (Epididymitis) führen.