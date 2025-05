Probleme beim Füttern

Bei einer Unterfütterung erhält das Kind zu wenig Nahrung, als es für eine gesunde Entwicklung benötigt.

Eine Unterfütterung ist einer von mehreren Gründen für eine Gedeihstörung und die Ursache kann sowohl beim Kind als auch bei den verantwortlichen Erwachsenen liegen. Zu Unterfütterung kann es kommen, wenn ein unruhiges oder abgelenktes Kind beim Füttern oder Stillen nicht bei der Sache ist oder Probleme mit dem Saugen oder Schlucken hat. Ein weiterer Grund für eine Unterfütterung können falsche Still- oder Fütterungsmethoden und falsch zubereitete Säuglingsnahrung sein (siehe Fütterung mit Säuglingsnahrung). Armut und ein schlechter Zugang zu nährstoffreichen Nahrungsmitteln sind ebenso wichtige Gründe für Unterernährung.

Manchmal halten Eltern mit missbräuchlichen Absichten oder psychischen Gesundheitsstörungen bewusst Nahrung vor ihren Kindern zurück.

Bei Säuglingen kann eine Unterfütterung zu einer Dehydratation und Gelbfärbung der Haut (Gelbsucht) führen.

Soziale Einrichtungen (wie das Women, Infants and Children Program [WIC] in den USA) können Eltern dabei behilflich sein, Säuglingsnahrung zu kaufen und die richtigen Zubereitungs- und Fütterungstechniken zu erlernen. Liegt das Körpergewicht des Kindes so weit unter dem altersgemäßen Wert, dass seine Ernährung überwacht werden muss, kann eine Krankenhauseinweisung erforderlich werden. Wenn die Eltern das Kind missbrauchen oder vernachlässigen, sollte das Jugendamt benachrichtigt werden.