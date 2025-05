Durchfall bei Kindern

Da das Hauptaugenmerk bei Kindern auf einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr liegt, konzentriert sich die Behandlung auf die Verabreichung von Flüssigkeit und Elektrolyten. Die meisten Kinder, die an Durchfall leiden, werden erfolgreich mit Flüssigkeit behandelt, die sie über den Mund (oral) einnehmen. Intravenös wird Flüssigkeit nur dann gegeben, wenn das Kind nicht trinkt, sich viel erbricht oder erheblich dehydriert ist. WHO-Trinklösungen mit ausgewogenen Anteilen an Kohlenhydraten und Natrium kommen zum Einsatz. In den USA sind solche Lösungen in den meisten Supermärkten und Apotheken ohne Rezept erhältlich. Sportlergetränke, Limonaden, Säfte und ähnliche Getränke sollten nicht verwendet werden, da sie zu wenig Natrium und zu viele Kohlenhydrate enthalten.

Wenn das Kind zusätzlich erbricht, werden zuerst häufige kleine Flüssigkeitsmengen gegeben. Normalerweise wird alle 5 Minuten 1 Teelöffel (5 Milliliter) gegeben. Wenn das Kind diese Menge nicht wieder ausspuckt, wird die Menge allmählich erhöht. Wenn das Kind nicht erbricht, muss die anfängliche Flüssigkeitsmenge nicht begrenzt werden. Mit Geduld und Ermutigung können die meisten Kinder ausreichend Flüssigkeit über den Mund einnehmen, ohne Flüssigkeit intravenös zuführen zu müssen. Kinder, die stark ausgetrocknet sind, brauchen möglicherweise solche intravenösen Flüssigkeitsgaben.