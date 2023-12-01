Krankheit und Tod bei Säuglingen

Der Verlust eines Säuglings ist für die Eltern immer ein traumatisches Erlebnis. Stirbt jedoch ein Neugeborenes, bevor die Eltern es gesehen oder berührt haben, kann in ihnen das Gefühl entstehen, das Kind nie gehabt zu haben. Wenn die Eltern das Baby nach seinem Tod sehen und halten dürfen, kann ihnen diese wenn auch schmerzhafte Erfahrung helfen, zu trauern und den Verlust zu verarbeiten. Eltern eines Totgeborenen finden es manchmal tröstlich, das Kind anzuziehen oder es in eine Babydecke zu wickeln und Fotos zu machen oder Fußabdrücke zu nehmen oder andere Andenken zu erstellen, um sich an ihr Kind zu erinnern. Dieser Prozess vermenschlicht den Säugling und verstärkt das Gefühl, dass das Kind ein echter Teil der Familie gewesen ist.

Manche Eltern werden überwältigt von dem Gefühl der Leere, der verlorenen Hoffnungen, Träume und Angst, und können depressiv werden. Häufig fühlen sie sich schuldig und machen sich Vorwürfe, auch wenn sie keine Schuld am Tod des Kindes trifft. Trauer und Schuldgefühle können die Beziehung der Eltern stark belasten. Der Trauerprozess kann auch dazu führen, dass die Eltern nicht mehr in der Lage sind, sich um die Bedürfnisse von Familienmitgliedern wie anderer Kinder zu kümmern.

Vielen Familien mit einem schwerkranken oder verstorbenen Säugling kann die Beratung durch Psychologen, Therapeuten oder Mitarbeiter kirchlicher Dienste Unterstützung bieten. Auch Eltern- und Familienunterstützungsgruppen können helfen.