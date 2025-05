ERKRANKUNG Depression und Launenfehlregulationsstörung bei Kindern und Jugendlichen Von Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University Josephine Elia , MD , Überprüft/überarbeitet Mai 2023 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN Kurzinformationen

Depression ist ein Gefühl der Traurigkeit (oder bei Kindern und Jugendlichen: Reizbarkeit) und/oder Verlust des Interesses an Aktivitäten. Bei einer endogenen Depression dauern diese Symptome 2 Wochen oder länger an und stören die Funktion oder verursachen beträchtliche Not. Diese Symptome können auf einen vor Kurzem erfolgten Verlust oder ein trauriges Ereignis folgen, stehen aber in keinem Verhältnis zu dessen Bedeutung und können unangemessen lange andauern. Zur disruptiven Affektregulationsstörung gehören anhaltende Reizbarkeit und häufige Episoden mit einem Verhalten, das sehr außer Kontrolle ist.