Welche Symptome zeigen Kinder bei einer Depression?

Auch wenn manche Kinder darüber sprechen, dass sie traurig oder deprimiert sind, können viele ihre tatsächlichen Gefühle schlecht in Worte fassen. Stattdessen können sie:

Sich langweilen oder reizbar sein

Kein Interesse an Aktivitäten zeigen, die ihnen bisher Spaß machten, wie Sport, Videospiele oder Spielen mit Freunden

Sich müde und ausgelaugt fühlen

Über Bauch- oder Kopfschmerzen klagen

Sich schwer tun, über etwas nachzudenken oder aufmerksam zu sein

Schlafstörungen oder Albträume haben oder zu viel schlafen

Dinge weggeben, die ihnen früher wichtig waren

Diese Symptome können dazu führen, dass Kinder ihre Freunde verlieren und sich in der Schule verschlechtern.

Manche Kinder denken an oder reden über Selbstmord. Nehmen Sie suizidales Verhalten immer ernst und gehen Sie mit Ihrem Kind sofort zum Arzt oder in eine Notaufnahme.