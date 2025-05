Frühgeborenenapnoe

Sanftes Stupsen oder Berühren

Behandlung der Krankheitsursache

Stimulanzien (z. B. Koffein)

Maßnahmen zur Unterstützung der Atmung

Wenn eine Apnoe auftritt, ob durch Beobachtung oder durch den Alarm eines Überwachungsmonitors erkannt, reicht es meistens aus, das Neugeborene sanft zu berühren oder anzustoßen, um die Atmung zu stimulieren.

Die weitere Behandlung der Apnoe richtet sich nach der Ursache. Ärzte behandeln die bekannten Ursachen, z. B. Infektionen.

Wenn die Apnoe-Schübe häufiger auftreten, und besonders, wenn die Neugeborenen blau anlaufen (Zyanose), bleiben sie weiterhin auf der Neugeborenen-Intensivstation (NICU). Sie können mit einem Medikament behandelt werden, mit dem das Atemzentrum stimuliert wird, z. B. mit Koffein.

Wenn Koffein häufigen oder schweren Apnoe-Schüben nicht vorbeugt, müssen die Neugeborenen eventuell mit einer kontinuierlichen Überdruckbeatmung (CPAP) behandelt werden. Dieses Verfahren ermöglicht den Neugeborenen selbstständig zu atmen, während Sauerstoff mit geringem Druck über einen Nasentubus zugeführt wird, der an den Nasenflügeln befestigt wird. Neugeborene mit Apnoe-Schüben, die schwer in den Griff zu bekommen sind, müssen eventuell mit einem Beatmungsgerät (einer Maschine, die hilft, Luft in und aus den Lungen zu transportieren) behandelt werden, damit sie atmen können.