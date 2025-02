Autismus-Spektrum-Störung

Angewandte Verhaltensanalyse

Bildungsprogramme

Sprech- und Sprachtherapie

Manchmal medikamentöse Therapie

Applied Behavior Analysis (ABA) bzw. angewandte Verhaltensanalyse ist ein Therapieansatz, bei dem Kindern schrittweise spezifische kognitive, soziale oder auf das Verhalten bezogene Fähigkeiten beigebracht werden. Kleine Verbesserungen werden verstärkt, und es wird schrittweise darauf aufgebaut, um bestimmte Verhaltensweisen bei Kindern mit ASS zu verbessern, zu ändern oder zu entwickeln. Zu diesen Verhaltensweisen gehören soziale Kompetenzen, Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten, Lesen und Lernen sowie erlernte Fähigkeiten wie Selbstversorgung (zum Beispiel Duschen und Körperpflege), Kompetenz in Alltagstätigkeiten, Pünktlichkeit und berufliche Kompetenz. Diese Therapie wird auch eingesetzt, um Kindern dabei zu helfen, Verhaltensweisen (z. B. Aggression) zu unterdrücken, die ihre Fortschritte zunichtemachen können. Die ABA wird auf die Bedürfnisse jedes Kindes zugeschnitten und typischerweise von Fachleuten, die auf dem Gebiet der Verhaltensanalyse zertifiziert sind (wie etwa einer zertifizierter Verhaltensanalyst (Board Certified Behaviour Analyst [BCBA]), konzipiert und beaufsichtigt. In den Vereinigten Staaten kann die ABA als Teil eines individuellen Bildungsplans (Individualized Educational Plan, IEP) über Schulen erhältlich sein und wird in vielen Staaten von der Krankenversicherung abgedeckt. Eine weitere intensive verhaltensbasierte Intervention ist das auch als Floortime bekannte DIR®-Modell, das auf Entwicklung, individuellen Unterschieden und Beziehungen aufbaut. DIR® stützt sich auf die Interessen und bevorzugten Aktivitäten des Kindes, um soziale Interaktionsfähigkeiten und andere Fähigkeiten aufzubauen. Derzeit gibt es weniger Belege, die für DIR/Floortime® sprechen als für die ABA, aber beide Therapien können wirksam sein.

Bildungsprogramme für Schulkinder mit ASS sollten die Entwicklung sozialer Kompetenzen umfassen und Sprech- und Sprachverzögerungen behandeln und den Kindern helfen, sich auf eine schulische Weiterbildung oder Berufsausbildung nach dem Schulabschluss vorzubereiten.

In den USA verlangt das Bildungsgesetz für Amerikaner mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act; IDEA), dass Kinder und Jugendliche mit ASS an öffentlichen Schulen kostenlos und angemessen unterrichtet werden. Der Unterricht muss so wenig restriktiv wie möglich und so inklusiv wie nötig sein. Das heißt, ein Umfeld, in dem den Kindern jede Möglichkeit geboten wird, mit nicht behinderten Gleichaltrigen zu interagieren und wo sie den gleichen Zugang zu vorhandenen kommunalen Ressourcen erhalten. Der Americans with Disabilities Act und der Artikel 504 des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes regeln in den USA auch die Unterbringung in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Eine medikamentöse Therapie kann an der zugrunde liegenden Störung nichts ändern. Selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI), wie Fluoxetin, Paroxetin und Fluvoxamin, beeinflussen das ritualisierte, zwanghafte Verhalten von Personen mit ASS jedoch oft positiv. Antipsychotika, wie Risperidon, können zur Behandlung des selbstzerstörerischen Verhaltens eingesetzt werden, wobei die möglichen Nebenwirkungen (wie Gewichtszunahme und Bewegungsstörungen) berücksichtigt werden müssen. Stimmungsstabilisatoren und Psychostimulanzien sind nützlich für Personen, die unaufmerksam, impulsiv oder hyperaktiv sind.

Zwar probieren manche Eltern Spezialdiäten, Magendarm-Therapien oder immunologische Therapien aus, aber derzeit gibt es keinen Beleg dafür, dass diese Therapien bei Kindern mit ASS hilfreich sind. Andere komplementäre Therapien, wie gestützte Kommunikation, Chelat-Therapie, auditorisches Integrationstraining und hyperbare Oxygenierung, haben sich nicht als wirksam erwiesen. Bei solchen Behandlungen sollte sich die Familie mit dem Kinderarzt ihres Kindes beraten, um Nutzen und Risiken gegeneinander abzuwägen.